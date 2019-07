Exposição com técnica de pintura com fumaça é levada ao público da Estação Lunar

A arte permite que diversas técnicas diferentes sejam utilizadas, e com a pintura não é diferente. Essa diversidade possibilita que os artistas inovem, aprimorem e desenvolvam técnicas únicas. É o caso de J. Márcio, que aprimora uma técnica de pintura com fogo, e esteve com a exposição Tisnas Remanescentes, na abertura da Estação Lunar.

O artista apresentou ao público obras pintadas com a fumaça em pratos de porcelana. Para ele, como a técnica é pouco conhecida em Macapá, o evento promovido pela prefeitura serve de vitrine para o conhecimento do grande público. “O Macapá Verão se torna uma vitrine para a gente, é a oportunidade que temos de mostrar aos turistas e ao público em geral a riqueza de produções artísticas que temos aqui”, disse Márcio.

Jamerson Márcio, o J Márcio, é um artista amapaense que aprimora uma forma única de pintar usando a tisna (aquela mancha preta que fica onde há fumaça, geralmente em paredes e tetos) gerada por uma vela acesa ou uma tocha. Ele segura o fogo contra uma superfície limpa que pode ser papel, tela ou porcelana, e com auxílio de ferramentas alternativas como palitos, ele começa a sua arte.

Jamile Moreira

Curtir isso: Curtir Carregando...