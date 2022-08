Embrapa Amapá vao leiloar veículos, implementos agrícolas e eletrodomésticos

Vistoria dos bens poderá ser feita de 24 a 26 de agosto

A Embrapa Amapá vai realizar um leilão presencial de veículos, implementos agrícolas, equipamentos de laboratório, móveis, eletrodomésticos, e equipamentos de informática, no próximo dia 29 de agosto de 2022, no auditório “Silas Mochiutti”, a partir das 10 horas. Poderão participar deste leilão pessoas jurídicas ou físicas. O leilão é do tipo maior lance. Os bens serão comercializados em lotes, que terão valores iniciais mínimos, e durante o leilão receberão lances pelo preço individual do lote.Os interessados não precisam fazer inscrição prévia, deverão se apresentar no auditório da Embrapa no dia do leilão. O leiloeiro oficial é Sidney Canezin. Edital do leilão neste link: https://www.embrapa.br/documents/1354337/0/Edital+Leil%C3%A3o+01_2022+e+Anexo+-+Embrapa+Amap%C3%A1.pdf/734edec1-7b02-dfd7-5e09-3079c3b4b798

Vistoria – Se os interessados preferirem fazer vistoria prévia dos bens, poderão examinar no local onde se encontram: sede da Embrapa Amapá, ou nos campos experimentais de Fazendinha, Mazagão e Cerrado, com acompanhamento de representante da Embrapa, não cabendo reclamação posterior quanto às qualidades dos itens. Os interessados deverão agendar a visita para o período de 24 a 26 de agosto, pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (96) 98142-7580. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual do lote, sendo vedados o manuseio ou experimentação, retirando ou colocando peças, os quais serão leiloados no estado e condições em que se encontram.

Entre os itens a serem leiloados estão veículos de passeio e utilitários, vans, pick-up, barco a motor com capacidade de lotação de três tripulantes e 25 passageiros; além de diversos equipamentos de pesquisas em laboratório, eletrodomésticos e móveis, cadeiras giratórias, poltronas, mesas para reunião, armários, bebedouro elétrico, condicionadores de ar, cafeteira e geladeira. Já o lote de equipamentos de informática e audiovisual contém escâner, monitor de vídeo, impressora, gravadora de DVD, nobreak, microfone, câmera fotográfica, entre outros.

Documentos para participar do leilão:

Pessoas físicas podem participar diretamente, mediante sua presença e apresentação do CPF, documento de identidade previsto na Legislação Federal, ou indiretamente por meio de procurador formalmente designado em procuração, com firma reconhecida em tabelião ou por instrumento público.

Pessoas jurídicas deverão participar diretamente, mediante a presença pessoal do licitante, no caso de empresa individual, ou de seu representante legal, em ambos os casos, consoante designação expressa no Contrato Social (ou equivalente), e apresentação do CNPJ, documento de identidade previsto na Legislação Federal; ou indiretamente, por intermédio de procurador formalmente designado em procuração, com firma reconhecida em tabelião ou por instrumento público.

“É permitada, exclusivamente, a avaliação visual dos bens, sendo vedados quaisquer outros procedimentos de manuseio, como retirar ou recolocando peças. Os bens serão leiloados no estado e condições em que se encontram, que se pressupõem conhecidos pelos licitantes por ocasião da realização do leilão”, ressalta a presidente da Comissão de Licitação da Embrapa Amapá, Raquel Brito.

