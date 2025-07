Detran Amapá realiza primeira prova prática acessível para candidatos surdos com serviço especializado em Libras

Sem alteração no protocolo padrão, iniciativa garante inclusão durante exame de direção com plena compreensão das etapas pelos candidatos surdos.

niciativa pioneira busca garantir inclusão durante exame prático de direção no Amapá

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) marcou um avanço na política de acessibilidade ao realizar pela primeira vez um exame prático de direção com atendimento completo em Língua Brasileira de Sinais (Libras), em Macapá.

A iniciativa pioneira, aliada ao Plano de Gestão do Governo do Amapá, contou com uma intérprete de Libras efetiva e habilitada como examinadora do Detran, garantindo plena compreensão por parte da candidata surda em todas as etapas do teste.

O exame seguiu o protocolo padrão, dividido em três fases: acolhimento inicial, prova de baliza e percurso urbano. Durante o acolhimento, todas as orientações foram transmitidas exclusivamente em Libras pela examinadora intérprete. Nas etapas seguintes, a profissional acompanhou a candidata dentro do veículo, assegurando a perfeita compreensão das instruções.

Eva Tenório, examinadora e intérprete de Libras do Detran-AP destacou o significado da ação.

“Estamos rompendo barreiras e estabelecendo novos padrões de inclusão. Esta iniciativa demonstra o compromisso do órgão com a acessibilidade plena”, disse.

A candidata Sailloane Alandia foi a primeira a realizar a prova com o novo formato de acessibilidade, e compartilhou sua experiência, tendo sido aprovada no exame.

“Foi fundamental ter uma examinadora que também é intérprete de Libras. A comunicação fluida tornou todo o processo mais acessível e me deixou totalmente segura durante a prova”, destacou a Sailloane.

A medida consolida o compromisso do Detran-AP com a inclusão social, em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e as diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para atendimento às Pessoas com Deficiência.

Em paralelo às ações de inclusão, o Detran realiza o processo de avaliação de condutores utilizando o sistema de telemetria veicular durante os exames práticos. A tecnologia monitora em tempo real itens como uso de cinto de segurança, setas, velocidade, distância de segurança e obediência à sinalização.

Os dados são transmitidos automaticamente para uma central, permitindo uma avaliação precisa e imparcial, e que pode ser auditada a qualquer momento. O sistema está em funcionamento desde dezembro de 2024, e representa um avanço tecnológico na fiscalização da prova prática.

Agência de Notícias do Amapá

