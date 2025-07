Governo do Amapá recebe Embratur para lançamento do Plano Brasis e do Programa Novas Rotas em Macapá

Com o objetivo de fortalecer a imagem do Amapá no cenário internacional e ampliar a qualificação dos seus profissionais do setor turístico, o estado sediará nos dias 17 e 18 de julho, dois importantes eventos promovidos pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) em parceria com o Governo do Estado. A programação em Macapá inclui a apresentação do Plano Brasis (2025-2027) e o lançamento oficial do Programa Novas Rotas.

Na quinta-feira, 17, a sede do Sebrae-AP recebe o encontro técnico para escuta e contribuição do trade turístico amapaense ao Plano Brasis, que compõe o novo Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil, coordenado pela Embratur. O documento reunirá diretrizes estratégicas para a promoção do país no exterior, com base em diagnósticos regionais e propostas construídas em conjunto com gestores públicos, empreendedores e lideranças do setor.

Já na sexta-feira, 18, o Palácio do Setentrião sedia o lançamento do Programa Novas Rotas, com a presença do presidente nacional da Embratur. A iniciativa busca inserir estados com grande potencial turístico, mas ainda fora dos principais fluxos internacionais, no mapa do turismo global. O programa foca em pilares como sustentabilidade, inovação e uso de inteligência de dados.

QUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2025

Hora: 14h

Local: Auditório do Sebrae, na Avenida Ernestino Borges, n. 740, bairro Julião Ramos.

SEXTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2025

Hora: 8h

Local: Palácio do Setentrião, na Rua General Rondon, n. 259, bairro Central.

Agência de Notícias do Amapá

