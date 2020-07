Primeira missão espacial árabe é lançada do Japão com sucesso; confira

Sonda Hope faz parte do projeto dos Emirados Árabes Unidos de desenvolver capacidade científica e tecnológica para diminuir a sua dependência do petróleo



Fabiana Rolfini



Atualmente, há oito missões explorando Marte, algumas em órbita e outras em sua superfície. Uma delas se destaca por seu objetivo de realizar, pela primeira vez, um estudo completo da atmosfera marciana, analisando mudanças diárias e sazonais. Trata-se da missão dos Emirados Árabes Unidos, a primeira do país.

Depois de ter seu lançamento adiado devido ao clima desfavorável, a sonda Hope foi lançada com sucesso neste domingo (19), às 18h58 (horário de Brasília), do Centro Espacial Tanegashima, no Japão.

Serão sete meses até o planeta vermelho, onde entrará em órbita e enviará dados sobre sua atmosfera. A missão faz parte do projeto da nação de desenvolver capacidade científica e tecnológica para diminuir a sua dependência do petróleo. O país também pretende estabelecer uma colônia em Marte em 2117.



Sonda Hope

A missão marciana dos Emirados Árabes Unidos custou US$ 200 milhões, de acordo com a ministra das Ciências Avançadas, Sarah Amiri. Para desenvolver e construir a sonda Hope, emiradenses e o Centro Espacial Mohammed Bin Rashid, localizado em Dubai, trabalharam com instituições norte-americanas.

Painéis solares serão responsáveis por prover eletricidade para as comunicações e sistemas da sonda. O centro espacial de Dubai será a base que vai operar a espaçonave durante sua viagem de 494 milhões de quilômetros a uma velocidade de 121 mil quilômetros por hora.



