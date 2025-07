Governador Clécio prorroga concursos públicos da Educação e da Polícia Cientifica do Amapá por mais dois anos

Medida reforça o compromisso com a valorização dos profissionais e garante a continuidade das convocações dentro dos limites legais e orçamentários.

O governador do Amapá, Clécio Luís, assinou nesta sexta-feira, 11, a prorrogação por mais dois anos dos concursos públicos da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e da Polícia Científica do Amapá (PCA). Os certames foram realizados em 2022, homologados em julho de 2023 e, somados, totalizam quase 2 mil profissionais convocados até o momento.

CONFIRA A PRORROGAÇÃO DO CERTAME DA PCA

CONFIRA A PRORROGAÇÃO DO CERTAME DA SEED

A medida reforça o compromisso do Governo do Estado em continuar convocando os candidatos do cadastro de reserva, dentro da validade dos concursos. Além disso, a prorrogação permite a continuidade da análise para novos chamamentos, sempre respeitando o número de vagas previsto em lei e as disposições da legislação orçamentária.

“Sextou com boa notícia! Essa é mais uma demonstração do nosso respeito por quem se dedicou, estudou e acreditou no serviço público. Estamos trabalhando com responsabilidade para garantir oportunidades reais e fortalecer áreas essenciais do nosso estado”, destacou o governador Clécio Luís.

Educação

Mais de 1,8 mil profissionais da educação foram convocados pelo Governo do Amapá no decorrer os anos de 2023, 2024 e 2025, marcando a maior convocação para a rede estadual de ensino em mais de uma década. As convocações ocorreram por meio de quatro chamadas distintas e reforçam o compromisso da gestão com a valorização do serviço público.

As chamadas incluíram professores, pedagogos, intérpretes de libras e cuidadores, dos quais até janeiro de 2025, após a realização das fases do certame de cada convocação, foram efetivamente empossados 1.533 novos servidores do concurso da Educação. Eles atuam em todos os 16 municípios do estado, em áreas urbanas e rurais, fortalecendo o atendimento em 384 escolas da rede pública.

Polícia Cientifica

A primeira Convocação do Concurso Público da PCA ocorreu em dezembro de 2023, quando foram chamados 29 Peritos Criminais, 3 Peritos Odontolegistas, 7 Técnicos Periciais e 3 Auxiliares Técnicos Periciais de diversas áreas de formação e de conhecimento. Em 2024, foram realizadas mais convocações, que permitiu aumentar o número de convocados para 56.

Governador Clécio Luís anuncia convocação de aprovados para novas turmas dos concursos da PM e CBM no Amapá

Valorização do Servidor

As convocações cumprem o item 5.1 do Plano de Governo da atual gestão, que prevê a nomeação de aprovados em concursos públicos. Ao todo, quase de 6 mil servidores foram convocados em dois anos e meio de gestão, para diversas áreas como educação, gestão e segurança.

