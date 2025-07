Mais mobilidade e segurança: projeto ‘Ponte Firme’ do Governo do Amapá beneficia moradores de passarelas do Congós, em Macapá

Vias Carlos Drummond e 24ª Avenida recebem melhorias em concreto armado que garantem acessibilidade para moradores da região.

As obras do projeto Ponte Firme, executadas pelo Governo do Amapá, seguem em ritmo acelerado no bairro Congós, na Zona Sul de Macapá, com a construção de vias de concreto armado nas passarelas Carlos Drummond e 24ª Avenida. As estruturas fazem parte do pacote de investimentos em mobilidade urbana e segurança para pedestres em áreas com travessias críticas.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), também movimenta a economia local com a geração de emprego e renda, beneficiando trabalhadores da construção civil como pedreiros, carpinteiros, serralheiros e operadores que residem nas regiões onde as obras estão sendo feitas.

A obra da passarela da Rua Carlos Drummond já conta com a estrutura parcialmente concluída, com base de concreto armado. Com a montagem da estrutura metálica e concreto em andamento, serão mais de 320 metros de passarela totalmente revitalizada.

Na ponte da 24ª do Congós, onde mais de 360 metros de passarela serão construídos, os serviços seguem avançando com os trabalhos de fundação de pilares em ferro e concreto, demonstrando forte potencial de segurança para quem for transitar pelo local.

“Está sendo muito bom ver que estamos recebendo esse presente, que traz mais dignidade para nossa vida. Antes eu tinha que ter ajuda de até duas pessoas para sair de casa, porque era difícil andar com a cadeira de rodas na ponte velha. Agora não, eu saio de casa sozinho e até me ajuda porque faço exercício com os braços, agora eu mesmo empurro minha cadeira, é muita felicidade”, conta Edson Nunes, morador da passarela da 24º do Congós, que acompanha o andamento das obras.

Ponte Firme

O Governo do Amapá está executando o projeto Ponte Firme, que leva mais segurança e acessibilidade para comunidades que enfrentam dificuldades de locomoção em áreas de ressaca de Macapá. Desde o início do projeto, mais de mil famílias já foram beneficiadas com as novas estruturas.

As passarelas são construídas com materiais resistentes e fundações reforçadas, garantindo estruturas seguras e duráveis, pensadas para melhorar a qualidade de vida dos moradores e facilitar o acesso a serviços essenciais. Nessa primeira etapa serão mais de 20 passarelas reconstruídas, mudando a realidade dos moradores.

Agência de Notícias do Amapá

