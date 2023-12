CSA realiza ação de negociação de débitos para clientes de Santana  

O mutirão acontece nos dias 4,5 e 6 de dezembro no Centro Comunitário Nova Brasília, em Santana. São ofertados descontos de até 100% em juros e multas, além de condições especiais de parcelamento.

Chega ao segundo maior município do estado a ação ‘Conta em Dia’ promovida pela Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) para negociações de dívidas com condições especiais. A empresa realiza a ação nos dias 4,5 e 6 de dezembro, das 9h às 16h, no Centro Comunitário Nova Brasília. Durante a programação, são concedidos descontos de até 100% em juros e multas, além de condições de parcelamento de até 60 vezes. Clientes com débitos de energia também podem negociar.

Para a negociação de débitos com ofertas especiais, os clientes devem conter pelo menos três faturas em atraso ou ter parcelamento de dívidas junto as empresas CSA e CEA Equatorial. Na oportunidade, equipes do Grupo Equatorial estarão disponíveis para inclusão de clientes aptos no benefício da Tarifa Social.

Documentação.

Para acessar todos os serviços disponibilizados durante o mutirão, é necessário a apresentação de documentos como: RG, CPF, uma fatura de energia e/ou água no nome do titular e o NIS atualizado. No caso de terceiros, é necessário a apresentação de procuração devidamente autenticada.

Serviço

“Conta em Dia” em Santana

Data: 04, 05 e 06 de dezembro

Horário: 9h às 16h

Local: Centro Comunitário Nova Brasília

Endereço: Travessa Neuciana Vasques, 224, Nova Brasília – Santana.

