‘Virando a página’: Juizado da Infância de Macapá lança campanha de arrecadação de livros para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas

Educação e cultura são direitos fundamentais de crianças e adolescentes previstos na Constituição Federal. E para garantir esse direito, o Juizado da Infância e da Juventude- Execução de Socioeducativas e Políticas Públicas de Macapá, lança, nesta segunda-feira (4), a Campanha de arrecadação de livros intitulada “Virando a página” para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na capital. A iniciativa ocorrerá até o dia 31 de janeiro. As doações serão recebidas no Fórum Desembargador Leal de Mira, no centro da cidade, de segunda a sexta feira, nos horários de 7h30 às 14h30.

A titular do Juizado da Infância e da Juventude-Execução de Socioeducativas e Políticas Públicas de Macapá, juíza Laura Costeira, reforça a relevância dessa iniciativa e do engajamento do sistema de Justiça e da sociedade civil na campanha. A magistrada ressalta a importância do acesso à leitura aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

“Com a ação, o Poder Judiciário oportunizará aos jovens a convivência em um ambiente saudável de aprendizado, com a possibilidade de reflexão sobre os atos que o levaram ao cumprimento da medida. A leitura também possui o poder de despertar o interesse pelos estudos, a descoberta de competências profissionais e, principalmente, o papel catalisador de ressignificar o modelo social vivenciado por eles até aquele momento. A compreensão de novos valores a partir da leitura também traz uma nova percepção emocional para os conflitos vividos”, frisou a magistrada.

As doações maiores ou combinação de envio podem ser enviadas via e-mail para o endereço eletrônico infancia.politicas.publicas@tjap.jus.br. O nome da campanha faz referência a um projeto de sucesso que ocorre no Centro Socioeducativo masculino, gerenciado pela Fundação da Criança e do Adolescente do Amapá.

Ponto de coleta

Fórum Desembargador Leal de Mira, na avenida Fab. 1737 – Centro, de segunda a sexta-feira, nos horários de 7h30 às 14h30

– Macapá, 04 de dezembro de 2023 –

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Lilian Monteiro

Arte: Amanda Diniz

