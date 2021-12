Solidariedade e apresentações culturais marcam Natal da CUFA no Amapá

Ação irá arrecadar e distribuir alimentos, roupas e brinquedos para moradores de áreas periféricas

A Central Única das Favelas do Amapá (CUFA-AP) em parceria com a Duas Telas Produtora Cultural, Festival Fica Di Bubuia, Teatro Marco Zero e Secretaria de Cultura do Estado – SECULT, realizam nesta quinta-feira,23, a Ação Solidária A Esperança Floresce. O intuito é arrecadar doações, alimentos, roupas e brinquedos para serem distribuídos em áreas periféricas.

No Amapá a programação está marcada para começar às 14h, com entrega de cestas básicas e doações de brinquedos com a participação da Mamãe Noel. Às 16h, acontece a edição especial do Festival online Fica Di Bubuia, transmitido pelo canal do Youtube https://www.youtube.com/c/DUASTELASPRODUTORACULTURAL/, às 17h tem edição especial do Programa Café com Notícia com Ana Girlene pelos canais da Rádio Diário FM – 90.9, e 20h acontece o Auto do Menestrel – adaptação da obra de Fernando Canto, com o Grupo Teatral Marco Zero, também transmitido pelo canal da Duas Telas Produtora Cultural.

O Natal da CUFA nasceu ano passado quando um incêndio atingiu a CUFA Heliópolis, onde queimou vários produtos que seriam distribuídos. Logo a CUFA arregaçou as mangas, e criou o programa para arrecadar ajuda de maneira emergencial e distribuir em mais de 150 favelas de São Paulo. Agora a ação será no Brasil inteiro, um dia antes da Véspera de Natal, justamente para que as famílias tenham a possibilidade de organizar as suas respectivas ceias.

“Sabemos que estamos em um período difícil onde a miséria e a fome têm crescido, sobretudo devido a pandemia, e juntar a nossa solidariedade com a CUFA-AP e Teatro Marco Zero para ajudar a minimizar a fome principalmente neste período de natal é um ato de amor e respeito ao próximo”, destaca diretora executiva da Duas Telas, Susanne Farias.

Programação:

14h – Entrega de cestas básicas e doações de brinquedos com a participação da Mamãe Noel – no Teatro Marco Zero, que fica localizado na Rua Oscár Santos, 397 – Perpétuo Socorro

16h – Edição especial do Festival online Fica Di Bubuia – https://www.youtube.com/c/DUASTELASPRODUTORACULTURAL/

17h – Transmissão do Programa Café com Notícia com Ana Girlene – Canais Rádio Diário FM – 90.9

20h – O Auto do Menestrel (da obra de Fernando Canto) – Grupo Teatral Marco Zero – https://www.youtube.com/c/DUASTELASPRODUTORACULTURAL/

Faça a sua doação através do pix:

[email protected]

