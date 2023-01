Mestrado em Educação seleciona novos alunos para a turma 2023

Coordenação da pós-graduação lançou dois editais de seleção, com 43 vagas ao todo.

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED), da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), publicou nesta quarta-feira (19/01/2023) dois editais de seleção de novos alunos para a turma 2023 do Mestrado em Educação, para ingresso no primeiro semestre letivo. A inscrição no processo seletivo será gratuita e ocorrerá no período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023, no link https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf.



Ao todo, estão sendo ofertadas 43 vagas nos dois editais, disponíveis no endereço eletrônico https://www2.unifap.br/ppged/processo-seletivo/.



O Edital n. 01/2023 oferta 21 vagas para o público em geral e 2 vagas para servidores (docentes ou técnicos-administrativos) efetivos da Unifap, totalizando 23 vagas distribuídas nas duas linhas de pesquisa do mestrado. Dentre as vagas ofertadas para o público em geral, 5 estão reservadas para pessoas negras (pretas e pardas), 1 para indígenas e 2 vagas para pessoas com deficiência.



Já o Edital n. 02/2023 oferta 20 vagas, sendo 4 vagas para candidatos(as) indígenas, 4 para quilombolas, 2 vagas para pessoas trans (transexuais, transgêneros e travestis), 2 para pessoas com deficiência (incluindo pessoas com Transtorno do Espectro Autista), 4 vagas para candidatos(as) pertencentes à populações do campo, 1 para pessoas em situação de deslocamento forçado ou migrante internacional e 3 vagas para povos ou comunidades tradicionais de terreiro/matriz africana.



O segundo edital lançado se adequa à Política de Ações Afirmativas da UNIFAP e objetiva ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas. O edital volta-se exclusivamente a sujeitos historicamente excluídos em decorrência de fatores como situação socioeconômica; questão de identidade étnico-racial ou de gênero; a existência de algum tipo de deficiência; por serem pessoas do campo; ou ainda por estarem em condição de vulnerabilidade, em função de deslocamento forçado ou de fluxo migratório internacional.



Mais informações sobre os processos seletivos podem ser obtidas nos editais de seleção e no endereço eletrônico https://www2.unifap.br/ppged/.



