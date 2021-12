Visita de Presidente da CBDE é marcada por anúncio de Jogos Nacionais no Amapá em 2022

Durante os dias 17,18 e 19 de dezembro, recebemos em Macapá a visita do Presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) Sr. Antônio Hora Filho,

que veio prestigiar as Seletivas Estaduais para a GYMNASIADE 2022, evento que é equivalente às Olimpíadas do Desporto Escolar Mundial e será realizado na França em 2022.

Acompanhado do Presidente da Federação Amapaense de Futebol, o ex-deputado Roberto Góes e dos Presidente e Vice-Presidente da FADE, Armindo Rogério e Olivaldo Nunes.

O Presidente Antônio Hora visitou os locais onde estavam sendo realizadas as provas da Seletiva, conversou com atletas, treinadores, professores e árbitros, para conhecer mais de perto a realidade do desporto escolar amapaense.

Foram três modalidades que tiveram suas provas realizadas nesses dias: Atletismo, Natação e Vôlei de Praia.

As demais modalidades (Basquete 3×3, Taekwondo, Judô, Wrestling, Xadrez e Tênis de Mesa) estão previstas para serem realizadas ainda em janeiro de 2022, levando em conta que a Seletiva Nacional deverá ser realizada em março de 2022,

na cidade de Aracaju-SE, terra natal do Presidente Antônio Hora, que em suas falas, sempre ressalta sua luta no cenário nacional para garantir a isonomia em todos eventos coordenados pela CBDE, seja de gênero ou origem,

defendendo sempre o Norte e o Nordeste, comumente deixados para escanteio no cenário político e esportivo no Brasil.

Durante a visita houveram agendas de homenagens ao Presidente por seu papel fundamental na valorização da juventude e de homenagem a Delegação Amapaense que participou dos Jogos Escolares Brasileiros 2021,

realizando uma participação gloriosa, tendo participado com a maior Delegação do Amapá de todos os tempos e retornando com 19 medalhas para o Amapá.

A primeira homenagem foi realizada na Câmara Municipal de Macapá, onde o Presidente recebeu o Título de Cidadão Macapaense, proposto pelo Vereador Claudio Góes, o Presidente da Câmara, Vereador Marcelo Dias, também participou do momento.

A segunda homenagem foi realizada no Palácio do Setentrião, Sede do Poder Executivo Estadual, onde o Presidente Antônio Hora e diversos representantes da Delegação Amapaense dos JEB’s 2021, foram recebidos pelo Governador Waldez Góes, Senadores Davi Alcolumbre e Lucas Barreto e pelo Deputado Federal Pedro da Lua.

Na ocasião foram entregues Certificados de Honra ao Mérito aos membros da Delegação e a tradicional troca de presentes entre as autoridades.

Mas o maior presente, quem ganhou foi o Desporto Amapaense; os membros da bancada federal anunciaram investimentos para a infraestrutura de centros esportivos, como a reforma da piscina olímpica Capitão Euclides Rodrigues,

além da modernização do estádio Glicério Marques (já em andamento) que se tornará um centro olímpico, com espaço para a prática de diversas modalidades;

Um outro presente foi anunciado pelo Presidente Antônio Hora, a realização de um evento esportivo de nível nacional para o ano de 2022 sedeado no Amapá.

Esse tipo de interação entre a sociedade e os poderes é fundamental para que possamos continuar crescendo, atingindo novas metas e desenvolvendo cada vez mais o nosso potencial.

A valorização do Desporto Escolar é essencial, pois ele é o celeiro dos esportes Olímpicos, de onde surgem os grandes nomes do esporte mundial, para isso, se faz necessário sempre muito investimento,

seja em incentivos, na compra de equipamentos e materiais e na criação e manutenção de uma boa rede estrutural para a prática esportiva.

Agradecemos a presença de nosso Presidente Antônio Hora e o envolvimento de todos que tiveram a sensibilidade de trabalhar por nossos jovens no caminho do esporte.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado