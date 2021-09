Inscrições para o processo de seleção de formadores do programa Educa Macapá inicia nesta quinta-feira (16)

As inscrições para o processo seletivo de contratação de formadores do programa Educa Macapá iniciam à 0h desta quinta-feira (16) e seguem até às 23h59 do domingo (19).

A Prefeitura de Macapá disponibiliza três vagas para professores com diploma em Licenciatura Plena em Letras e três vagas para professores com diploma em Licenciatura Plena em Matemática, ambos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). O processo também prevê cadastro reserva.

Os profissionais selecionados terão vínculo empregatício de dois anos com o município, prorrogável por mais dois. Eles atuarão especificamente na formação dos docentes e coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino, sobre metodologias educacionais inovadoras, no âmbito do programa Educa Macapá. O salário está fixado a R$1.508,00, para uma carga horária semanal de 20 horas.

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas exclusivamente pela internet. Segundo o edital, a ficha de inscrição e documentos solicitados para o processo devem ser enviados para o endereço eletrônico: [email protected], em um único arquivo no formato PDF.

Veja o edital

SERVIÇO:

Início do período de inscrição do processo seletivo de contratação de formadores do programa Educa Macapá

Período: 16 a 19 de setembro de 2021.

Modo de acesso: Internet

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado