Secretaria Municipal de Educação apresenta Planejamento Estratégico para 2022 ao MP-AP

p dir=”ltr”>Na última quarta-feira (23), a Secretaria Municipal de Educação de Macapá (Semed), representada pelo titular, Rodrigo Gomes e pelo subsecretário de Planejamento e Gestão, Diego Santos, apresentou o Planejamento Estratégico da pasta para o ano de 2022 à Equipe da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (PJDE).

p dir=”ltr”>Dentre as temáticas apresentadas em audiência, destacam-se: dados estratégicos da Semed, estratégias de aprendizagem, plano de retomada das aulas, aumento da demanda por vagas na Rede Municipal, parceria entre secretarias para retomada das aulas, biossegurança nas escolas, projetos pedagógicos, orçamento educacional do município, construção e reforma de unidades escolares projetos e metas administrativas.

p dir=”ltr”>“Gostamos muito da participação do Ministério Público acompanhando todas as nossas ações. O Órgão ajuda muito em algumas circunstâncias em que é necessário destravar alguns processos. Em 2021, avançamos muito na política pública no aspecto pedagógico, e 2022 é um ano em que estamos avançando bem mais na perspectiva estrutural. Trabalhamos bem a questão das reformas das nossas unidades escolares, a construção de novas escolas e de novos espaços nas escolas que nós temos, justamente para disponibilizar o número de vagas na educação infantil e nas creches. Estamos tentando otimizar os recursos para dar uma resposta mais proativa para sociedade”, afirma o gestor da Semed, Rodrigo Gomes.

p dir=”ltr”>Diego Santos destacou a importância da participação do Ministério Público na tomada de decisões da Secretaria. “É fundamental a presença do Ministério Público para dar apoio às nossas medidas. Medidas, no avanço de mais vagas, avanço de construções de novas escolas, reforma dos prédios, apoio na formação continuada dos nossos professores. O Ministério Público tem apoiado em algumas ações importantes dentro da gestão na forma de gerir, de ajudar nos indicadores e por isso que fazemos questão que o Ministério Público esteja presente nesse planejamento”.

p dir=”ltr”>O promotor de Justiça da Educação comentou sobre a audiência. “Depois da apresentação do Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de Educação, foi notório perceber que os titulares Rodrigo Gomes, Diego Santos, bem como todos os servidores da Semed, estão dispostos a fazer nascer uma nova realidade educacional no Município de Macapá, cujo cenário atual denuncia o acanhamento na infraestrutura do prédio da própria sede da Secretaria Municipal de Educação, que conta com espaços diminutos para acolher os profissionais da educação e à comunidade estudantil, haja vista o prédio ser pequeno para tanta demanda. Além disso, a pasta está disposta a investir em reforma e construção de educandários. Portanto, a Promotoria de Defesa da Educação parabeniza o Poder Executivo Municipal, que, pela demonstração de boa vontade, a partir do último ano, vem executando uma sequência de bons trabalhos em prol da educação. E, nesse sentido, este Órgão do Ministério Público se põe disponível para realizar quaisquer orientações beneficentes à educação”, disse o promotor de Justiça Roberto Alvares.

