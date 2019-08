Setembro Amarelo: mês internacional de prevenção ao suicídio

Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada 40 segundos uma pessoa se suicida e, para cada vítima, cerca de dez a vinte tentativas foram feitas. No Amapá, o número de suicídios aumenta a cada ano. A falta de informação e de discussão são fatores que dificultam a prevenção de novos casos.

Com a criação do ‘Setembro Amarelo’ diversas iniciativas promovidas por uma rede composta por vários atores públicos e privados tornou possível estabelecer um esforçoconjunto em favor da vida.Durante o mês de setembro, a Federação Espírita do Amapá (FEAP) estará promovendo seminário e palestras sobre a visão espírita do suicídio, sua prevenção e pósvenção, sempre aos domingos a partir das 18h, com entrada franca e transmissão online pelo Facebook e Youtube da FEAP.

A novidade esse ano é a parceria com as instituições da capital (Irmã Cáritas, Missionários da Luz, Osvaldo Piracicaba Malvão, Casa de Amor e Frei Evangelista) e dos municípios de Santana (Allan Kardec) e Oiopaque (Allan Kardec) que realizarão palestras, atendimento fraterno, exibição de filme com cine-debate e programa de rádio, o que permitirá alcançar um número maior de pessoas.

Serviço

A Federação Espírita do Amapá (FEAP) estará promovendo seminário e palestras sobre a visão espírita do suicídio, sempre aos domingos a partir das 18h no auditório da FEAP com entrada franca e transmissão online pelo Facebook e Youtube.

Informações

Federação Espírita do Amapá – FEAP

Rua Odilardo Silva 1131 – Centro – Macapá, AP

Fone 96 3224 1730

Site www.feamapa.com.br

Facebook facebook/federacaoespiritadoamapa

Youtube FEAP

Instagram feap_oficial_

