Com apoio do Governo Estado, Ciclo do Marabaixo 2026 movimenta grupos culturais no Laguinho, Favela e zona rural de Macapá; confira a programação
Com o tema “Encontro de Gerações e Saberes da Nossa Terra”, programação inicia no sábado, 4 de abril, e segue até o “Domingo do Senhor”, em 7 de junho.
Por Gabriel Penha
O calendário dedicado à mais autêntica manifestação cultural do Amapá terá início no próximo dia 4 de abril. Conforme a tradição, o Ciclo do Marabaixo começa no Sábado de Aleluia e segue até o chamado “Domingo do Senhor”, após a celebração de Corpus Christi — neste ano, em 7 de junho.
Com apoio do Governo do Estado, o período acompanha o calendário da Igreja Católica e é marcado pelo culto ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade. Em 2026, o tema é “Encontro de Gerações e Saberes da Nossa Terra”.
Seis grupos culturais são responsáveis pelos rituais e celebrações do Ciclo na capital amapaense. O rufar das caixas e o rodar das saias acontecem em sete barracões: Berço do Marabaixo, Raízes da Favela Dica Congó e Associação Zeca e Bibi Costa (Azebic), na Favela (bairro Santa Rita); Marabaixo do Pavão e Raimundo Ladislau, no bairro do Laguinho; e União Folclórica de Campina Grande (UFCG) e Santíssima Trindade da Casa Grande, na zona rural de Macapá.
Na comunidade de Campina Grande, localizada às margens do trecho sul da BR-156, três gerações se unem para organizar o barracão Jesus, Maria e José para mais um ano do Ciclo do Marabaixo. A coordenadora do grupo, Solange Costa, destaca que a união é fundamental para garantir que tudo ocorra à altura da grandeza da tradição.
“Já estamos nos preparativos finais para a chegada de mais um Ciclo. É mais um ano de muito trabalho, mas, acima de tudo, de muita fé. Nossa família se une para deixar o espaço pronto para receber os grupos convidados e, claro, os visitantes que vêm conhecer e prestigiar a nossa tradição”, assinala Solange.
Evento com apoio do Governo do Estado
Por mais um ano, o Ciclo do Marabaixo conta com o apoio do Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), da Fundação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Feppir/Fundação Marabaixo), além da participação de pastas como Turismo (Setur) e Trabalho e Empreendedorismo (Sete).
A diretora-presidente da Fundação Marabaixo, Josilana Santos, reforça que o apoio ao Ciclo integra a política de valorização cultural do Governo do Estado, com ênfase na mais autêntica manifestação cultural local, reconhecida desde 2018 como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
“O marabaixo não é apenas o toque das caixas, o rodar das saias e as rimas dos ladrões [versos]. É, principalmente, fé, resistência e a ancestralidade do povo afro-amapaense, desde os antigos, que nos deixaram esse legado, até os mais jovens, que ajudam a manter viva a tradição”, destaca a gestora.
Em parceria com a Secretaria de Desporto e Lazer (Sedel), acontece no dia 4 de junho a segunda edição da Corrida do Ciclo. A concentração está prevista para as 5h, no Barracão Tia Gertrudes, sede do grupo Berço do Marabaixo, no bairro Santa Rita (Favela). O percurso abrange os cinco barracões da área urbana de Macapá.
Central do Ciclo do Marabaixo
Pelo quarto ano consecutivo, o Governo do Estado realiza a Central do Ciclo do Marabaixo, que acontecerá de 30 de abril a 2 de maio, no Centro de Cultura Raimundinha Ramos, no bairro do Laguinho, em Macapá.
Com a participação de todos os grupos, organizados em estandes, o espaço permitirá que amapaenses e visitantes conheçam a história e os elementos da cultura marabaixeira, como a gengibirra, as bandeiras, os mastros e a murta, além de acompanhar o que acontece nos barracões durante o período festivo.
Durante os três dias de programação, haverá o tradicional encontro das bandeiras, apresentações culturais, shows artísticos, gastronomia e feira afroempreendedora.
Programação oficial do Ciclo do Marabaixo 2026
Dia 4 de abril – Sábado de Aleluia:
Grupo Berço do Marabaixo (Barracão Tia Gertrudes):
17h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;
20h – Jantar;
0h – Encerramento;
Grupo Azebic (Favela):
17h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;
20h – Jantar;
0h – Encerramento;
Grupo Raízes da Favela (Barracão Dica Congó):
17h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;
20h – Jantar;
0h – Encerramento;
Grupo Campina Grande (Barracão Jesus, Maria e José):
19h – Ladainha;
19h30 – Jantar;
20h – Tradicional Marabaixo;
0h – Baile da Aleluia;
2h – Encerramento;
Grupo Santíssima Trindade da Casa Grande:
5h – Alvorada com fogos;
12h – Almoço;
16h – Início das Oficinas Cantando e batendo Marabaixo;
19h – Ladainha e jantar;
20h – Roda de Marabaixo;
0h – Encerramento;
Dia 5 de abril – Domingo de Páscoa:
Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau):
17h – Marabaixo da Ressureição de Cristo;
20h – Jantar;
0h – Encerramento;
Barracão Mestre Pavão:
18h – Marabaixo da Ressurreição de Cristo;
20h – Jantar;
0h – Encerramento;
De 30/4 a 2/5 – Central do Ciclo do Marabaixo
Local: Centro de Cultura Negra do Amapá/CCNA/UMA.
Dia 1º de maio (sexta-feira):
Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):
16h – Marabaixo do Trabalhador;
19h – Jantar;
22h – Encerramento;
Dia 9 de maio – Sábado do Mastro – Corte dos Mastros nas matas do Curiaú;
9h – Todos os grupos;
12h – Almoço com todos os grupos no Curiaú;
15h – Encerramento;
Barracão Tia Gertrudes (Berço da Marabaraixo):
16h – Marabaixo do mastro – Cortejo do mastro pelas principais ruas da Favela;
19h – Jantar;
0h – Encerramento;
Dia 10 de maio – Domingo do Mastro – Cortejo dos mastros pelas principais ruas dos bairros Laguinho e Favela:
9h – Cortejo dos mastros – Barracão do Mestre Pavão;
10h – Cortejo dos Mastros – Barracão Tia Biló;
10h – Cortejo dos Mastros – Barracão Dica Congó – Raízes da Favela Dica Congó;
10h – Cortejo dos Mastros – Barracão Azebic;
17h – Marabaixo dos Mastros:
- Marabaixo Raimundo Ladislau (Barracão Tia Biló), Laguinho;
- Marabaixo do Pavão, Laguinho;
- Marabaixo Raízes da Favela (Barracão Dica Congó);
- Marabaixo Azebic, Favela;
0h – Encerramento;
Dia 13 de maio – Quarta-Feira da Murta do Divino Espírito Santo:
Barracão Mestre Pavão:
17h – Cortejo da Murta;
20h – Marabaixo da murta até ao amanhecer do dia 14/5 quinta-feira da hora com a levantação dos mastros do Divino Espírito Santo;
21h – Jantar;
Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau):
17h – Cortejo da Murta;
20h – Marabaixo da Murta até ao amanhecer do dia 14/5; quinta-feira da hora com a levantação dos mastros do Divino Espírito Santo;
21h – Jantar;
Dia 14 de maio – Quinta-feira da hora:
Ladainhas em louvor ao Divino Espírito Santo.
Barração do Mestre Pavão:
17h – Início das ladainhas em louvor ao Divino Espírito Santo Barracão Tia Biló, Laguinho;
19h – Início das ladainhas em louvor ao Divino Espírito Santo;
Dia 22 de maio (sexta-feira):
Ladainhas em louvor à Santíssima Trindade:
19h – Barracão Tia Biló, Laguinho;
18h – Barracão do Mestre Pavão, Laguinho;
18h – Barracão Tia Gertrudes, Favela;
18h – Barracão Azebic, Favela;
18h – Barracão Dica Congó, Favela;
Dia 24 de maio – Domingo do Divino Espírito Santo – murta da Santíssima Trindade:
Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – Rodovia AP-070:
5h – Alvorada com fogos;
12h – Almoço;
16h – Cortejo da Murta;
19h – Ladainha e jantar;
20h – Marabaixo em louvor à Santíssima Trindade da Casa Grande e levantação dos mastros da Santíssima Trindade ao amanhecer;
Barracão Jesus, Maria e José (Campina Grande):
17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade;
19h – Ladainha;
20h – Jantar e Marabaixo até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;
Barracão Mestre Pavão:
7h30 – Missa na Igreja Jesus de Nazaré, em louvor ao Divino Espírito Santo;
9h – Café da manhã na casa do festeiro (Barracão Mestre Pavão);
13h – Almoço;
16h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade;
19h – Jantar e Marabaixo da Santíssima Trindade até ao amanhecer para a levantação dos mastros da Santíssima Trindade;
Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau):
08h30h – Missa no próprio barracão, em louvor ao Divino Espírito Santo;
9h30 – Café da manhã;
17h – Cortejo da Murta da Santíssima Trindade;
20h – Jantar e Marabaixo da Santíssima Trindade até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;
Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):
17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade:
20h – Jantar e Marabaixo até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;
Barracão Azebic:
17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade;
20h – Jantar e Marabaixo até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;
Barracão Dica Congó (Raízes da Favela):
17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade,
20h – Jantar e Marabaixo até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;
Dia 29 de maio (sexta-feira):
Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – Rodovia AP-070:
5h – Alvorada com fogos;
8h – Missa;
9h – Café da manhã;
12h – Almoço;
19h – Ladainha cantada em latim;
20h – Jantar;
22h – Marabaixo em louvor à Santíssima Trindade, até ao amanhecer.
Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – Rodovia AP-070:
5h – Alvorada com fogos;
12h – Almoço;
16h – Quebra da Murta e Encontro das bandeiras do Divino Espírito Santo e Santíssima Trindade;
19h – Ladainha cantada em latim;
20h – Marabaixo até ao amanhecer;
Dia 31 de maio – Domingo da Santíssima Trindade:
Barracão Tia Biló (Raimundo Ladislau):
8h30 – Missa no próprio barracão;
9h30 – Café da manhã;
Barracão Mestre Pavão:
08h – Missa na Igreja Jesus de Nazaré em louvor a da Santíssima Trindade, após a missa haverá o cortejo da Santíssima Trindade até a casa do festeiro (Barracão Mestre Pavão);
9h – Café da manhã na casa do festeiro;
Barracão Dica Congó (Raízes da Favela):
8h30 – Café da manhã;
9h30 – Missa no Barracão Dica Congó;
12h30 – Almoço dos Inocentes;
15h – Baile dançante alusivo ao Domingo da Santíssima Trindade, com pagode e música ao vivo;
Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):
9h – Café da manhã;
10h – Missa em louvor à Santíssima da Trindade;
12h – Almoço dos Inocentes;
15h – Tarde Lúdica para as crianças e apresentações artísticas;
Barracão Azebic:
9h – Café da manhã;
10h – Missa em louvor à Santíssima da Trindade;
12h – Almoço dos Inocentes;
15h – Tarde Lúdica para as crianças;
Barracão Jesus, Maria e José (Campina Grande):
12h – Almoço dos Inocentes;
14h – Marabaixo das crianças e brincadeiras lúdicas;
17h – Encerramento;
Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – AP-070:
12h – Almoço da Santíssima Trindade;
19h – Ladainha em honra à Santíssima Trindade;
Dia 4 de junho – Quinta-feira de Corpus Christi:
5h – Segunda edição da Corrida do Ciclo do Marabaixo – Barracão Tia Gertrudes, grupo Berço do Marabaixo;
Dia 6 de junho (sábado):
Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – AP-070:
5h – Alvorada com fogos;
12h – Almoço e início do marabaixo;
14h – Torneio de futebol;
19h – Jantar;
21h – Marabaixo até ao amanhecer, para a derrubada dos Mastros.
Barracão Jesus, Maria e José (Campina Grande):
18h – Derrubada dos mastros;
19h – Ladainha;
19h30 – Marabaixo;
0h – Baile de Enceramento do Ciclo do Marabaixo da Campina Grande.
Dia 7 de junho – Domingo do Senhor – Encerramento do Ciclo do Marabaixo 2026:
Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau):
17h – Marabaixo do Domingo do Senhor
18h – Derruba dos mastros do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;
0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo;
Barracão Mestre Pavão:
17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;
18h – Derruba dos mastros do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;
0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo;
Barracão Azebic;
17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;
18h – Derruba dos mastros da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;
0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo;
Barracão Raízes da Favela (Dica Congó):
17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;
18h – Derruba dos mastros da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano.
0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo;
Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):
17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;
18h – Derruba dos mastros da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;
0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo.
Agência de Notícias do Amapá