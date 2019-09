Parceria atenderá mulheres da zona norte com realização de mamografia e coleta de PCCU

A parceria firmada entre Prefeitura de Macapá e Hospital de Amor (HA) começará a atender mulheres da zona norte, a partir desta quarta-feira, 11, ao lado da UBS Brasil Novo, na Avenida Abacatal. Serão encaminhadas para a Carreta do HA pacientes que são atendidas pelas Equipes de Saúde da Família da região e as referenciadas na própria Unidade Básica de Saúde.

O veículo, que tem capacidade para fazer 60 mamografias e 70 exames Preventivos do Câncer de Colo Uterino (PCCU) por dia, atenderá mulheres dentro da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde, que para mamografia é de 40 a 69 anos e PCCU de 25 a 64 anos. De acordo com a coordenação de Saúde da Mulher, a expectativa é que dentro dessa área de cobertura pelo menos 800 mulheres realizem o exame.

“Como a oferta da mamografia pela rede estadual está cada vez mais difícil, acabamos com uma grande demanda reprimida. O levantamento de pacientes atendidas pelas Equipes de Saúde da Família e na unidade nos dão uma média de 800 mulheres em idade de realização do exame, mas a intenção é atender o maior número possível”, pontua a coordenadora de Saúde da Mulher, Rosa Muniz.

Para a realização dos procedimentos, a usuária deve apresentar cópia do cartão do SUS, RG, CPF, comprovante de residência com CEP, encaminhamento médico (original) e telefone para contato. Os resultados dos exames serão emitidos pelo Hospital de Amor e entregues no prazo de 30 a 40 dias úteis. “Quem realizará o agendamento do dia em que o exame será realizado é a própria equipe do HA. As pacientes da área devem procurar a unidade a partir de quarta-feira, com todos os documentos em mãos. Se houver vaga no mesmo dia, o exame será realizado”, explica a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.

Paralelo aos atendimentos que serão disponibilizados por meio do Hospital de Amor, a Secretaria Municipal de Saúde também realiza coleta de PCCU em todas as unidades de saúde, em livre demanda e sem limite de faixa etária, bem como a requisição de mamografias. “Esse é mais um dispositivo para que as mulheres possam cuidar da sua saúde, mas também é importante que as que residem em áreas em que a carreta não conseguirá chegar que continuem procurando as unidades para a realização dos exames preventivos”, conclui Silvana.

Confira horário e documentos para atendimento:

PCCU: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 12h/ 14h às 18h

Documentos necessários: Original e cópia do cartão do SUS, RG, CPF, comprovante de residência com CEP, encaminhamento médico (original), telefone para contato

Encaminhamento de mamografia: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 12h/ 14h às 18h

Documentos necessários: Original e cópia do cartão do SUS, RG, CPF, comprovante de residência com CEP, encaminhamento médico (original), telefone para contato

Serviço

Local: UBS Brasil Novo

Endereço: Av. Abacatal, nº 177, Brasil Novo

Horário de funcionamento: 7h às 18h

Jamile Moreira

Curtir isso: Curtir Carregando...