Residencial Janary Nunes: inscrição e atualização cadastral encerrarão dia 16 de setembro

A Prefeitura de Macapá está com inscrição e atualização cadastral abertas para seleção no Residencial Janary Nunes, que dispõe de 500 unidades habitacionais. O requisito prioritário para concorrer a uma unidade é ter renda até R$ 1.800,00. O empreendimento fica localizado no distrito de Fazendinha.

O prazo de inscrição e atualização cadastral segue até 16 de setembro (segunda-feira), e estão sendo feitas exclusivamente pela internet, pelo endereço eletrônico habit.macapa.ap.gov.br. Assim, o candidato interessado não precisa se deslocar e nem enfrentar filas. O site dispõe do passo a passo para o usuário efetuar a inscrição ou atualização cadastral.

A obra é uma parceria entre Prefeitura de Macapá e Governo Federal, por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, e possui investimento na ordem de R$ 42,4 milhões. Na construção dos apartamentos, serão investidos R$ 40 milhões e os outros R$ 2,4 milhões restantes serão utilizados para a construção de uma escola dentro do empreendimento habitacional.

A seleção para o empreendimento será distribuída da seguinte forma: 3% das unidades habitacionais, totalizando 15 apartamentos, serão destinadas às pessoas com deficiência; 3%, totalizando outros 15 apartamentos, serão às pessoas idosas, acima de 60 anos. Das 470 unidades habitacionais restantes, 235 serão para famílias do cadastro geral. E, até 50% das unidades habitacionais do empreendimento, totalizando outras 235, serão para a demanda dirigida do Município de Macapá, desde que atendidas às condições do item 4.7 da Portaria nº 163/2016 do Ministério das Cidades.

O sorteio dos apartamentos será feito em data e horário a ser divulgado pelo Comitê Gestor do Programa Minha Casa, Minha Vida no município de Macapá, regulado por meio de Edital Complementar. Será utilizada a extração de números do prêmio sorteado pela Loteria Federal do Brasil. Cada apartamento terá 42,41 m², com dois quartos, um banheiro, cozinha, área de serviço, sala de estar e jantar conjugadas. A grande novidade, que dará um ar muito especial para este residencial, é que todos os apartamentos contarão com uma varanda.

Para acompanhar e ter acesso ao edital do processo, o usuário poderá acessar o link: http://macapa.ap.gov.br/ cidadao/habitacional/janary- nunes

