Conta da mulher de Bolsonaro tem 21 depósitos de ex-assessor que está preso

A reportagem de capa da nova revista da revista Crusoé mostra que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recebeu em sua conta o depósito de ao menos 21 cheques feitos pelo ex-assessor Fabrício Queiroz, que se encontra em prisão domiciliar.

A publicação teve acesso à quebra de sigilo bancário de Queiroz autorizada pela Justiça.

Entre os anos de 2011 e 2018, o suspeito de comandar um esquema de ´rachadinha´ no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro teria depositado um valor que chega a R$ 72 mil nas contas da mulher do presidente Jair Bolsonaro.

Não existe registro de depósito de Bolsonaro nas contas de Queiroz, como forma de devolução do dinheiro depositado nas contas da primeira-dama.

A revista informa ainda que a quebra de sigilo indica que Queiroz recebeu R$ 6,2 milhões em suas contas entre 2007 e 2018, período em que as atividades financeiras do gabinete de Flávio estão sob investigação.

