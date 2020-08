Cursos técnicos tiveram aumento de procura na pandemia; confira os mais buscados

Segmentos de finanças e empreendedorismo tiveram maior destaque

Durante o período de isolamento social, os cursos técnicos profissionalizantes ofertados na modalidade a distância apresentaram crescimento de interesse no país. Entre os temas das formações, destacam-se as formações na área de finanças e empreendedorismo.

Referência de formação na área técnica e industrial, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), por exemplo, registrou mais de 1 milhão de matrículas em cursos técnicos durante a pandemia. “Ao todo, lançamos 23 cursos gratuitos. Nossa meta era de 100 mil matrículas, mas atingimos mais de 1 milhão”, afirma Felipe Morgado, gerente executivo de Educação Profissional do Senai Nacional.

Esses cursos têm como característica a capacitação para domínio prático e mais rápida inclusão no mercado de trabalho, tendo em vista que possuem menor duração de tempo se comparados à graduação, por exemplo.

Em um mercado cada vez mais concorrido, muitas empresas buscam os profissionais com qualificações técnicas, que continuam sendo aliadas do profissional. Esta é uma maneira prática e rápida de adquirir conhecimento em áreas específicas. O domínio sobre as novas tecnologias, principalmente, é uma demanda cada vez mais comum, pois estão presentes nas mais diversas áreas como mecânica, produção industrial, mecatrônica e ferramentas de gestão.

Veja, a seguir, a lista com 10 cursos técnicos mais procurados durante a pandemia:

1º – Segurança do Trabalho

2º – Finanças pessoais

3º – Tecnologia da Informação e Comunicação

4º – Noções Básicas de Mecânica Automotiva

5º – Desvendando a Indústria 4.0

6º – Fundamentos de Logística

7º – Lógica de Programação

8º – Educação ambiental

9º – Metrologia

10º – Empreendedorismo

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

