Dia do Veterinário: conheça o cachorrinho Cartucho que luta pela sobrevivência

Comemorado anualmente no dia 9 de setembro, o Dia do Médico Veterinário celebra a ação dos profissionais responsáveis por cuidar da saúde dos animais. Há cerca de 139,3 milhões de animais de estimação no Brasil. É o que revelam os números levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e atualizados pelo Instituto Pet Brasil, no ano passado.

E tendo donos ou não, de pedigree ou sem raça definida (SRD), pequenos ou grandes, eles são sempre capazes de mostrar o tamanho do seu amor e transformar a vida de quem está por perto. Há menos de dez dias, foi o tutor do cãozinho “Cartucho” que precisou fazer de tudo para preservar a vida do seu “amigo”.

Depois de ter sobrevivido ao abandono ainda recém-nascido, o cachorro sem raça definida (SRD) está lutando novamente pela vida. Nas últimas semanas, ele deu entrada na clínica veterinária Planeta Animal, localizada em Salvador, sem conseguir andar, com quadro neurológico e insuficiência renal grave. Uma série de exames apontou o diagnóstico de leptospirose. Para complicar a situação de Cartucho, os veterinários Gabriela Azevedo e Diogo Azevedo ainda notaram que existe a possibilidade do cão ter sido picado por uma cobra.

De acordo com Gabriela, ele chegou bem debilitado: vomitando, com diarreia e sem conseguir andar. Agora, esses sintomas cessaram e ele está começando a se movimentar novamente. “Ele está resistindo a esse desafio e tem grandes chances de voltar a vida normal. Conhecer a história de Cartucho nos move. Somos 10 veterinários aqui na clínica e todo mundo cuida dele. Essa melhora é validada a todos”, assegura Azevedo.

Os cuidados veterinários são fundamentais para a sobrevivência de animais em estado grave, como o de Cartucho. Segundo a veterinária, cerca de 15% dos atendimentos realizados nas três unidades da clínica Planeta Animal na capital baiana, em 2018, foram de casos de emergências. “Quanto mais rápido for o atendimento, maiores as chances de manter o animal vivo. A recomendação é que os tutores encaminhem seu pet para o hospital veterinário imediatamente em situações como essa”, afirma Gabriela.

Os tutores de Cartucho, o delegado Artur Guimarães e Camila Guimarães têm dado todo amor e cuidado para o animal que adotaram. As vacinas estavam em dia, Cartucho tomava banho semanalmente e só se alimentava de ração. “Ele é um cachorro muito inteligente, companheiro e já atendia a alguns comandos como o de sentar. É o nosso mascote da Delegacia de Itaparica. Ele é um verdadeiro guerreiro”, disse Artur. A torcida pela saúde de Cartucho é grande – a equipe da 19ª DP fez até mesmo uma vaquinha para ajudar no tratamento do mascote que só tem oito meses de vida. A equipe da clínica Planeta Animal também está colaborando com os custos do tratamento.

O dia é comemorado hoje, porque foi exatamente nessa data, em 1933, que o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, assinava o Decreto Lei nº 23.133, que regulariza a profissão e o ensino da medicina veterinária no país. Mesmo sendo oficializado apenas em 1933, os cursos de formação em veterinária já existiam no Brasil desde 1910.

