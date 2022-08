Festival apresenta o melhor da gastronomia amapaense ao som de Patrícia Bastos

Santana recebe, no próximo dia 06 de Agosto (sábado), a programação da mostra cultural “O Fantástico Mundo do Turismo Criativo”. O evento será um festival de música, moda e gastronomia local, que acontecerá nos espaços do Restaurante Amazon Beach.

Nesta edição, abrem a programação a banda Amazon Music, e o cantor Erico Di Miceli, levando ao público o melhor da música popular amapaense. Os presentes também acompanharão um desfile de moda, com degustação do melhor da culinária nortista e assistirão ao show da cantora Patrícia Bastos, que encerrará o evento com mais uma de suas brilhantes apresentações.

“Pensamos em promover o turismo do Amapá explorando todas as formas disponíveis. Buscamos parceiros e corremos atrás da realização dessas ações. Esse festival tem esse fim, alavancar o turismo do estado e mostrar os caminhos que podemos seguir. Entre eles, o turismo criativo”, pontuou Josiane Coutinho, Presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado do Amapá (Sindeur).

Esse festival, que conta com o apoio da Fecomércio Amapá, Sebrae, Prefeitura de Macapá e Secult.

Confira a Programação:

16h: Início da programação, cerimônia de abertura e desfile do Modamazon.

16h30: Show musical: Banda Amazon Music.

17h30: Show: Enrico Di Miceli.

18h:30 Desfile do Modamazon.

19h – Sow Musical: Patrícia Bastos.

SERVIÇO:

Evento “O Fantástico Mundo do Turismo Criativo”.

Ingresso: R$ 80,00 (na hora do evento)

Contato: (96) 99108-4331

Quando: 06 de Agosto de 2022, Quinta e Sexta-feira.

Horário: Das 06/08 às 18h

Onde: Restaurante Amazon Beach, Santana-AP

