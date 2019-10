Redes sociais contribuíram em 21% nas vendas e-commerce em 2018

Especialista dá dicas de como empreendedores devem explorar essa área

As vendas do segmento e-commerce devem chegar a, aproximadamente, R$ 79,9 bilhões em 2019, apontou pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). O valor corresponde a um crescimento de 16% em relação ao ano passado. Curiosamente, 21% das vendas aconteceram através das redes sociais, de acordo com a 4ª edição do NuvemCommerce Relatório Anual de comércio eletrônico 2018.

Segundo o especialista em marcas pessoais, Marcelo Antonioli, empreendedor e formado em Publicidade e Propaganda, para o pequeno ou grande empresário que deseja investir no comércio online, é necessário de início investir em estudos e treinamentos. “Primeiramente, é importante investir tempo, com aprendizado e aplicação. Pois independente da sua profissão, a pessoa precisa se vender. E estudo sempre é o primeiro passo, conhecer seu público e saber abordá-lo de maneira precisa”, afirma.

Nas redes sociais, o conteúdo deve ser produzido e postado de forma contínua, o que demanda tempo e investimento financeiro do empreendedor. “É preciso gerar conteúdo de forma contínua para as redes socais e isso requer tempo. Paralelo a isso, o empreendedor deve gerar tráfego para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo, e isso requer gasto não só de tempo, mas também financeiro”, explica Antonioli.

Hoje com uma conta com mais de 32 mil seguidores na página @marcelo.antonioli, o empreendedor vem ajudando outros a gerar conteúdo de qualidade nessa área de e-commerce e é uma aposta que vem fazendo bastante sucesso para muitos empresários que apostam no e-commerce.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...