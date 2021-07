Cursos profissionalizantes são aliados na busca pelo emprego

Evento on-line e gratuito vai debater a educação profissionalizante

Diante do alto índice de desempregados no país, cerca de 14,8 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a educação profissional é vista como uma aliada no desenvolvimento de qualificações para o mercado e trabalho.

Os cursos profissionalizantes preparam o aluno para uma determinada profissão e, normalmente, é opção para quem deseja seguir carreira numa área que não exige o ensino superior, precisa atualizar conhecimento e ingressar rapidamente no mercado de trabalho.

Atualmente, existem dois tipos de cursos que podem ser encontrados como profissionalizantes: os técnicos, que entregam uma formação mais ampla para que o estudante se torne técnico em algum ramos, e os livres, que desenvolvem habilidades para ingresso no mercado de trabalho em áreas que não exigem formação técnica nem superior. No Brasil, os cursos profissionalizantes mais populares são de Informática, Cozinheiro, Confeitaria e Mercenaria.

Evento debate Educação Profissional

Com convidados de destaque no meio educacional, nacionais e internacionais, dos Estados Unidos e Portugal, além de especialistas da instituição brasileira, o 2º Fórum Internacional de Educadores sob a temática Educação Profissional, Inovação e Formação Cidadã traz, como tema, a Educação Profissional.

O evento é realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e será transmitido gratuitamente no canal do YouTube do Senac São Paulo, entre os dias 2 e 7 de agosto. Para participar é preciso fazer inscrição na página do evento.

A abertura da programação ocorrerá com o bate papo sobre Ancestralidade, Comunidade e Escola: o papel da educação frente aos desafios globais com Lucila Mara Sbrana Sciotti, superintendente de operações do Senac São Paulo e Ailton Alves Lacerda Krenak, líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro. A mediação será feita por Márcia Cristina Fragelli, pesquisadora, autora de livros na área educacional e coordenadora educacional no Senac São Carlos.

Programação:

– Ancestralidade, Comunidade e Escola: o papel da educação frente aos desafios globais

Data: 2/8/2021

Horário: às 15 horas

– Tecnologia como Ferramenta de Aprendizagem

Data: 3/8/2021

Horário: às 15 horas

– Metodologias Ativas: a escola e seus interatores no processo de ensino e aprendizagem

Data: 4/8/2021

Horário: às 15 horas

– Inovação no Ensino-Aprendizado através do Fazer: práticas e dinâmicas, postura maker, colaborativismo e competências do século XXI

Data: 5/8/2021

Horário: às 15 horas

– Formação dos Docentes: contornos urgentes e emergentes da atualidade

Data: 6/8/2021

Horário: às 15 horas

– Reflexões sobre a Conexão entre a História da Educação e a Educação Profissional diante das Transformações exigidas pelo Mundo do Trabalho

Data: 7/8/2021

Horário: às 9h30

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

