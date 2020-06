Prefeito lamenta a morte de pioneiro de Macapá

Foi com grande tristeza que recebi a notícia do falecimento do meu amigo, o empreendedor Jacó Ferreira Neto, nesta quinta-feira, 11 de junho, feriado de Corpus Christi. Ele trabalhou no entorno do nosso Mercado Central por mais de 40 anos e foi um dos pioneiros neste local que faz parte da memória de nossa cidade.

Muito trabalhador, Jacó partiu aos 68 anos de idade. Ele atuava com vendas de produtos variados e sempre me recebia com um sorriso largo no rosto, com seu jeito brincalhão, suas principais características. Quando eu chegava ao mercado, ele me contava várias histórias sobre a minha infância, do meu pai. Hoje, Jacó leva consigo um pouco da história do Mercado Central.

Imensamente querido por todos que ali trabalham, Jacó deixará enormes saudades, pela grande pessoa que era, por sempre estender a mão aos seus amigos e por ser um homem honesto e íntegro. Que sua bondade permaneça nos corações de quem teve a chance de absorver suas virtudes tão valiosas e plenas.

Neste momento de dor para todos nós que perdemos o amigo Jacó, me solidarizo com familiares e amigos por sua partida. Ele deixou sementes como a empatia para que possamos tratar o próximo com respeito e benevolência. Que o nosso Deus conforte o coração de todos nós e que ele possa repousar sorridente ao lado do pai.

Clécio Luís

Prefeito de Macapá

