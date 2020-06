Iniciativa do Educa Mais Brasil disponibiliza conteúdos exclusivos e gratuitos para vestibulandos

Chamado de “Me Explica!”, vídeos educativos ajudam a tirar dúvidas

Não tem pra onde correr, se o objetivo é tirar boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou em outros vestibulares para fazer uma graduação, o único caminho é estudando bastante. Nessa hora vale aproveitar as oportunidades em vários formatos oferecidos pela internet. Como o projeto “Me Explica!”, criado pelo Educa Mais Brasil, maior plataforma de ensino educacional do país.

O conteúdo, disponibilizado gratuitamente no canal do YouTube do Educa Mais Brasil, é montado com a ajuda de professores superespecialistas em criar materiais didáticos com foco na preparação para o Enem e outros vestibulares.

Dentre os professores que aceitaram participar da iniciativa está a docente de Redação Carol Silveira, coordenadora do projeto. Juntamente com professores de diversas disciplinas, ela explica os assuntos que caem nas provas.

Todos os conteúdos cobrados nas provas de vestibular, principalmente no Enem, são ensinados no projeto Me Explica!. Os assuntos são separados por playlists e, após a exibição da aula, o estudante é redirecionado para um conteúdo literário complementar à formação e, também, para resolução de questões.

Para a professora Carol Silveira, que dá aulas de Redação, essa iniciativa é uma forma de democratizar o conhecimento com disponibilização de conteúdos audiovisuais. “A sensação é de criar possibilidades. A gente tem todo cuidado com o material e eu me sinto útil, parte de um grupo de professores preocupados com a democratização do conhecimento”, pontua.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

