Especialização em Linguística e Ensino de Línguas seleciona novos alunos

Inscrições para a pós-graduação a distância são gratuitas e já estão abertas. Ao todo, estão sendo ofertadas 150 vagas.

Estão abertas as inscrições para a Especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas (Celael), pós-graduação lato sensu na modalidade de educação a distância da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Interessados podem se inscrever gratuitamente até 30 de maio, pelo formulário eletrônico disponível em https://www2.unifap.br/ead/ps2025/.

Confira aqui o edital de seleção

Ao todo, são ofertadas 150 vagas, distribuídas nos seguintes polos presenciais:

• Macapá – 30 vagas

• Santana – 30 vagas

• Vitória do Jari – 30 vagas

• Oiapoque – 30 vagas

• Pedra Branca do Amapari – 30 vagas

Poderão concorrer às vagas professores e demais profissionais da educação básica que são graduados na área de Letras ou Pedagogia. A seleção terá duas fases: 1) Memorial descritivo, que deverá justificar o interesse do(a) candidato(a), relatar sua trajetória profissional e acadêmica e destacar a importância de participar do curso; 2) Análise de currículo.

Vagas remanescentes poderão ser ocupadas pelos demais profissionais da educação básica pública que atuem em funções administrativas ou por egressos formados em cursos de Letras ou Pedagogia que ainda não estejam atuando como professores nas redes de ensino.

O resultado final está previsto para ser publicado até 7 de julho de 2025. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ps.uab@unifap.br.

Sobre a Especialização

O curso será realizado no período de até 18 meses, totalizando a carga horária de 435 horas, distribuídas em 10 disciplinas. Pelos menos 50% das atividades da pós-graduação serão realizadas de forma presencial nos polos.

A Celael tem como objetivos formar recursos humanos para o ensino e a pesquisa na área de Linguística Aplicada com foco em questões relacionadas ao ensino e a aprendizagem de Línguas; possibilitar aos discentes o aperfeiçoamento de práticas de pesquisas no campo da Linguística; oferecer aos participantes a oportunidade de contato com pesquisas recentes na área de ensino e aprendizagem de línguas, sustentadas tanto pelas contribuições da Linguística Aplicada quanto por outras áreas do campo da linguagem.

Serviço

Processo Seletivo para o curso de pós-graduação lato sensu em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas (Celael)

Inscrições gratuitas até 30 de maio de 2025, exclusivamente no site https://www2.unifap.br/ead/ps2025/. Público-alvo: professores e demais profissionais da educação básica que são graduados na área de Letras ou Pedagogia. 150 vagas. Edital completo disponível em https://www2.unifap.br/ead/files/2025/05/EDITAL-N_-06-DE-14-DE-MAIO-DE-2025-%E2%80%93-DEA_UNIFAP_UAB.pdf.

