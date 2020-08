Sites disponibilizam conteúdos gratuitos para “concurseiros”

Candidatos podem estudar on-line

Passar em um concurso público é o sonho de muitos brasileiros e requer muita dedicação. Além dos cursos preparatórios presenciais para concursos, alguns sites oferecem conteúdo gratuito para o “concurseiro” estudar pela internet, onde e quando quiser. Atualmente, essa é a opção mais viável por conta da pandemia de Covid-19.

Dentre as diversas plataformas disponíveis têm aquelas focadas em nicho específico como para bancos e careira militar, assim como aquelas que incluem variadas áreas de estudo.

Para quem está se preparando para um concurso e não tem como investir muito em materiais para estudos, o Educa Mais Brasil listou sites que oferecem conteúdo on-line gratuito preparatório para concursos, como apostilas, videoaulas, simulados e dicas de alta qualidade para o ensino a distância. Confira por ordem alfabética:

Alfa Concursos

O curso oferecido pela Alfa Concursos é denominado “Intensivo Alfartanos Força” e prepara os candidatos com matérias básicas montadas, especialmente, para quem deseja prestar concursos da polícia. O curso é gratuito e conta com aulas introdutórias de Português, Matemática, Raciocínio Lógico, dentre outras. Após o cadastro, o candidato tem acesso gratuito ao material por três meses.

Casa do Concurseiro

Esse site disponibiliza apostilas gratuitas da Casa do Concurseiro. Oferece cursos em diversas áreas, mas se destaca em duas carreiras específicas: Bancárias e Tribunais, onde os resultados mais expressivos foram de diversos alunos em primeiro lugar nos últimos concursos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Estratégia Concursos

O Estratégia Concursos é uma plataforma que disponibiliza os editais recentes de diversos concursos, referentes a cada região, além de PDF’s e videoaulas com professores qualificados.

Gran Cursos Online

A Gran Cursos Online conta com mais de sete mil cursos em diferentes áreas de atuação. O site tem apostilas, e-books, aulas, palestras, simulados, questões e grupos de estudos disponibilizados como amostras gratuitas. Para quem vai realizar a prova dissertativa, a plataforma disponibiliza uma oficina de redação.

