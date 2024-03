Olimpíada de Agropecuária está com inscrições abertas

Alunos de cursos técnicos podem se inscrever até 27/3. Este ano, competição conta com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) na realização da fase presencial

A 13ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária (Obap), que recebe o apoio do Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), está com inscrições abertas até 27 de março. As equipes podem ser formadas por estudantes dos cursos técnicos de Agropecuária, Agroecologia, Meio Ambiente, Agronegócio, Alimentos, Agroindústria e demais cursos do Eixo Tecnológico Recursos Naturais do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de escolas públicas ou privadas.

Conforme o edital, a seleção possui duas fases. A primeira será a aplicação de uma prova virtual em abril, já a segunda será presencial e vai reunir diversas provas práticas e outra teórica, a serem realizadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus Barretos, no período de 19 a 22 de junho.

Para participar da olimpíada, é necessário que o orientador do grupo acesse o site da Obap e inscreva sua equipe, composta por três estudantes e pelo próprio orientador, o qual deve ser docente ou técnico-administrativo da instituição. As modalidades de inscrição são de discentes de cursos técnicos integrados/concomitantes ou subsequentes.

Acesse o regulamento da Obap neste link

Obap – Criada e organizada pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), a Olimpíada Brasileira de Agropecuária é uma competição científica e nacional que acontece desde 2011. O objetivo é estimular o ingresso de jovens em carreiras técnico-científicas e docentes, incentivando a participação em atividades de iniciação científica e a produção de tecnologia.

Na edição deste ano, a olimpíada também conta com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif).

Assessoria de Comunicação Social, com informações da Setec e do IFSULDEMINAS

