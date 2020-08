Sarau traz histórias inusitadas sobre Vinícius de Moraes

Baseado na vida e obra de Vinícius de Moraes, encontro virtual convida o público a conhecer a obra do poeta e músico plural até no nome

Imagina conhecer Vinícius de Moraes e, melhor ainda, compor a melodia de uma de suas poesias. “Nos anos 70, Vinícius de Moraes fazia um circuito universitário e após um dos seus shows ele foi para uma festa. Eu e meus amigos, estudantes de medicina, ficamos sabendo e entramos nessa festa, mesmo sem convite. Ficamos conversando e cantando com ele e ouvimos a primeira audição da composição ‘Regra Três’. Vinícius também recitou várias poesias, entre elas uma em homenagem a Cândido Portinari e eu imediatamente criei uma melodia. Ele gostou e disse: leva que é tua bicho do mato. E eu levei, gravei e hoje tenho autorização irrevogável”. Histórias inusitadas como essa contada pelo hoje conceituado médico psiquiatra e psicoterapeuta Wimer Bottura Junior, estarão no Sarau virtual “Vinícius, o poeta amador” , que acontece no próximo dia 12 de agosto, a partir das 18h30.

Reunindo mensalmente música, poesia, literatura, e curiosidades, o espetáculo interativo organizado pela cantora, pesquisadora e regente Dani Mattos e seu grupo vocal Poucas & Boas acontece pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/sarau-poetico-musical-vinicius-o-poeta-amador__922538).

O espetáculo “Vinícius, o poeta amador” foi criado em 2013, ano do centenário de nascimento do poeta e na pandemia ganhou formato virtual, o que vem agregando participantes de vários estados do Brasil. “O intuito do sarau é dar profundidade à figura desse poeta que foi muito atuante no cenário artístico brasileiro e fazer um apanhado de sua extensa produção, seja como poeta, crítico de cinema, compositor, letrista, cronista”, salienta a pesquisadora, cantora e regente Dani Mattos. De acordo com a regente, além das curiosidades, a ideia é que o público prepare uma leitura para compartilhar durante o encontro virtual.

A cada sarau acontece uma abordagem diferente, com novos convidados, músicas e poesias. A cantoria interativa do próximo encontro será da canção Tarde em Itapuã. Os ingressos são limitados e gratuitos, mas as contribuições voluntárias serão destinadas para oficinas gratuitas de capacitação de professores da rede pública de ensino organizadas pela regente Dani Mattos. Entre elas, a oficina de musicalização “Villa-Lobos para Todos”, e “Vinícius, o poeta amador” que estimula os educadores a criarem sarau com seus alunos.

Sobre Dani Mattos:

A cantora, regente e pesquisadora paulistana cresceu ouvindo, estudando e atuando com música, principalmente MPB, Jazz e Música Erudita.

Sua vasta lista de projetos atesta sua visão de que “música é integração social”. Entre os projetos que a levam para os palcos estão: Cronistas da Cidade (que deu nome ao seu primeiro EP); A Época de Ouro da MPB no Rádio, uma visão feminina; Le Savoir Vivre Francês e Brasileiro Une Enchantement Mutuel (Noite Francesa); Caymmi, as várias personas de um artista brasileiro; Vinícius, o poeta amador e Villa-Lobos para Todos. Além de criar o coral Poucas e Boas, do qual é regente há quinze anos.

Cada uma de suas empreitadas envereda por um gênero diferente, com um traço em comum: a vontade de saber. “Gosto muito de pesquisar músicas antigas e inseri-las num contexto histórico para compreender como era a sociedade da época em questão”, diz ela.

Dani Mattos é formada em regência e Educação Artística pela Faculdade de Música Santa Marcelina, estudou na Escola Municipal de Música, no Conservatório Musical Brooklin Paulista e na escola experimental do SESC.

Serviço:Sarau poético-musical “Vinícius, o poeta amador”, com Dani Mattos e o Coral Poucas & BoasData: 12 de agosto de 2020, quarta-feiraHorário: 18h30 às 20h30Investimento: A contribuição é voluntária. Livre40 vagasPlataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/sarau-poetico-musical-vinicius-o-poeta-amador__922538Instagram: @danimmattos @7melodica Assessora de Imprensa: Cristina Aguilera

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...