Cantor e compositor amapaense Maycon Tosh ganha destaque com trabalho autoral

Artista nascido no Amapá já tem mais de 20 anos de atuação no cenário musical

Maycon Tosh é um cantor e compositor profissional, natural de Macapá – AP, atua ativamente no cenário musical desde o ano de 2010, mas seu contato com a música começou no ano de 2003, ao ingressar como roadie da Banda Negro de Nós. Durante este período também trabalhou com outros artistas locais, que influenciaram em sua diversidade sonora que mistura diversos estilos musicais.

Dentre suas inspirações o artista destaca a importância de suas referências também vinda dos seus ídolos, que foi onde aprendeu admirar o trabalho com a música e nasceu sua vontade em ser um compositor. Entre as referências estão: Roberto Carlos, The Fevers, Renato & Seus Blue Caps, Banda os Trepidantes entre outros artistas nacionais e internacionais.

Seu primeiro trabalho autoral solo foi gravado no ano de 2013 e intitulado Luz de Mercúrio, logo após esse lançamento o artista esteve recluso em processo de produção e pesquisa e voltou à cena musical no ano de 2019, onde vem abrangendo seus trabalhos no norte do pais, com produções independentes e autorais.

Com cerca de 73 músicas já registradas na Biblioteca Nacional, Maycon é também cadastrado na AMAR SOMBRÁS – Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes e vem preparando uma série de EP’s com músicas dos mais variados estilos que vão do pop rock ao heavy metal, tudo pensando em seus passos para o ano de 2025.

Esse repertório novo foi feito a nível internacional com músicas gravadas em português e francês, que logo chegam as plataformas digitais para o mundo inteiro. Entre seus lançamentos recentes estão Ritmo Quente, uma canção no dancing house Techno machine e o single internacional em francês Reflection, no estilo reggae. Para os próximos meses ele prepara lançar músicas no estilo pop rock romântico.

A agenda de shows do cantor segue aberta. Interessados só entrar em contato no (96) 99162 4488.

