3ª edição do Festival In Solos Tucujus é lançado em Macapá

Evento pretende reunir artistas para norteamento dos processos de seleção. Período das inscrições é de 1º a 6 de outubro de 2024

A 3ª edição do Festival In Solos Tucujus, festival independente de solos cênicos, será lançada na noite desta terça-feira (1º), no Teatro Marco Zero, localizado no bairro Perpétuo Socorro, Zona Norte de Macapá, com intuito de reunir o maior número de artistas do segmento circense e do teatro.

As inscrições para o festival acontecem de 1º a 6 de outubro de 2024, para as categorias Circo, Contação de Histórias, Palhaçaria e Teatro. As mostras dessa edição não serão competitivas.

Neste primeiro momento, o encontro com os artistas acontece para norteamento referente ao processo de inscrição e seleção de cada categoria.

“O processo de seleção será simples, realizado por meio de um formulário online com informações básicas do artista, do solo de curta duração, mais vídeo da apresentação ou do ensaio da atração”, explica Jhou Santos, coordenador festival In Solos Tucujus.

Jhou ainda ressalta que o Festival caracteriza-se pela itinerância em suas ações, dando visibilidade às áreas descentralizadas.

In Solos Tucujus, festival independente de espetáculos solos de circo e teatro, é voltado para a valorização da cena circense e teatral no estado do Amapá, incentivando a criação de novos trabalhos e fortalecendo espetáculos de repertório.

O encontro de lançamento objetiva apresentar um Cadastro Cultural Voltados Para Os Artistas Locais, que norteará a curadoria desta edição quanto às escolhas das atrações que comporão as mostras cênicas, além de propor uma escuta mútua com os artistas locais que participarão das agendas nas escolas e demais espaços públicos como contrapartida social.

O Festival ocorrerá no período de 11 a 16 de novembro de 2024 em diferentes espaços de Macapá.

Serviço

Lançamento da 3ª Edição do Festival In Solos Tucujus

Data: 1° de Outubro | terça-feira

Hora: 19h30

Local: Teatro Marco Zero

Endereco: Rua Oscar Santos, 397 – bairro Perpétuo Socorro

Fotos: Arquivo In Solos Tucujus

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

