sexta-feira, dezembro 26, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáMeio Ambiente

Parceria entre ICMBio e Prefeitura de Amapá fortalece gestão da ESEC de Maracá-Jipioca

Livia Almeida

Foi assinado o termo de cessão de espaço ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em reunião realizada no gabinete da prefeita do município de Amapá, Kelley Lobato. O encontro contou com a presença do chefe da Estação Ecológica de Maracá-Jipioca, Iranildo Coutinho, e da chefe de brigada, Fernanda Sales.

O espaço, já utilizado para o funcionamento das atividades administrativas da Estação Ecológica de Maracá-Jipioca, será destinado à realização de melhorias estruturais, incluindo a revitalização da recepção, dos cômodos e das instalações, com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorar o atendimento institucional.

A iniciativa reforça a parceria entre a Prefeitura de Amapá e o ICMBio, contribuindo para o fortalecimento da gestão pública, o aumento da eficiência administrativa e a execução de ações conjuntas voltadas à conservação ambiental no município.

A Estação Ecológica de Maracá-Jipioca é uma unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio e desempenha papel estratégico na proteção dos ecossistemas costeiros e marinhos do estado do Amapá.

Alessandra Lameira 
Agente Temporário Ambiental do ICMBio

Você pode gostar também

Tecnologia em Secretariado oferta curso de organização de arquivos documentais para servidores públicos

Chico Terra

Dupla é presa após roubar mulher no Pacoval

Livia Almeida

TRE realiza ação social em Tartarugalzinho

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.