Parceria entre ICMBio e Prefeitura de Amapá fortalece gestão da ESEC de Maracá-Jipioca

Foi assinado o termo de cessão de espaço ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em reunião realizada no gabinete da prefeita do município de Amapá, Kelley Lobato. O encontro contou com a presença do chefe da Estação Ecológica de Maracá-Jipioca, Iranildo Coutinho, e da chefe de brigada, Fernanda Sales.

O espaço, já utilizado para o funcionamento das atividades administrativas da Estação Ecológica de Maracá-Jipioca, será destinado à realização de melhorias estruturais, incluindo a revitalização da recepção, dos cômodos e das instalações, com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorar o atendimento institucional.

A iniciativa reforça a parceria entre a Prefeitura de Amapá e o ICMBio, contribuindo para o fortalecimento da gestão pública, o aumento da eficiência administrativa e a execução de ações conjuntas voltadas à conservação ambiental no município.

A Estação Ecológica de Maracá-Jipioca é uma unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio e desempenha papel estratégico na proteção dos ecossistemas costeiros e marinhos do estado do Amapá.

Alessandra Lameira

Agente Temporário Ambiental do ICMBio

