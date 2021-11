Som amapaense: Trio Canícula Blues lança EP com cinco faixas que unem o blues a ritmos latinos e brasileiros

Neste sábado (04), o Trio Canícula Blues lançará nas plataformas de música o seu primeiro trabalho autoral, com cinco canções que mesclam o ritmo blues, mundialmente conhecido, com os elementos tradicionais da música latina, nordestina e amapaense. Além da estreia virtual, o grupo fará uma apresentação para o público durante a noite, no Bar do Vila, localizado no Centro de Macapá.

O grupo, formado pelos músicos Ronilson Mendes (guitarra e vocais), Luiz Sabioni (contrabaixo e vocais) e André Cantuária (bateria), apresenta em seu repertório clássicos de guitarristas como Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Muddy Waters, Eric Clapton, Freddie King, Albert king e também mistura o blues com a música latino-americana de Carlos Santana, o nosso baião brasileiro e o tradicional da música amapaense.

Nessas cinco faixas que serão disponibilizadas gratuitamente nas plataformas de música Spotify, Deezer, Youtube e Amazon Music, a regionalidade dos músicos é reforçada pela participação especial dos artistas Zé Miguel, Robson Kosta Bob e Jezy Cardoso, convidados que trazem a sua sonoridade para dentro das canções do grupo amapaense.

A produção contou com os recursos provenientes da Lei Aldir Blanc (edital 003/2020 – Carlos Lima, seu Portuga) da Secretaria de Cultura do Estado do Amapá (Secult/AP).

Músicas

Mess around blues

(Trio Canícula Blues)

Entre o céu e a terra

(Trio Canícula Blues: part. Robson Kosta Bob Harmond-B3)

Canícula

(Trio Canícula Blues: part. Jezy Cardozo, backing vocal, pandeiro)

Não há tempo a perder

(Zé Miguel e Trio Canícula Blues)

On the road

(Trio Canícula Blues)

Ficha Técnica

Instituto Tarumã – Produção executiva

Jhenni Quaresma – Produção, fotografia e projeto gráfico

Studio Tarumã – Gravação e mixagem

——————

Texto: Daniel Alves

Fotos: Jhenni Quaresma

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado