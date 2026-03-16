Programa LIDER avança para fase estratégica e reúne lideranças da Região Leste do Amapá em Itaubal

No 5º encontro da jornada LIDER, lideranças iniciam a definição dos eixos prioritários da Agenda de Desenvolvimento Regional

Denyse Quintas

De Itaubal/AP

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza o 5º Encontro do Projeto Territórios Empreendedores – LIDER Região Leste. O evento reúne líderes dos municípios de Cutias, é o momento em que o grupo de líderes, inicia a definição da visão, missão e valores que irão orientar a construção de uma Agenda de Desenvolvimento Regional. O encontro ocorre no Distrito do Curicaca, no Município de Itaubal, no Auditório do Balneário da Sereia, nos dias 16 e 17, das 8h às 18h.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá (Faeap) e representante do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae (CDE), Iraçu Colares, destacou a importância de estar na Região Leste do Amapá, e participar desse momento do Programa Líder nos municípios da Região Leste – Itaubal e Cutias do Araguari.

“Hoje, em Itaubal acontece mais um encontro da Estratégia Sebrae dos Territórios Empreendedores com a Metodologia LIDER – Liderança para o Desenvolvimento Regional. Esse é o quinto encontro de uma jornada de oito, para consolidar uma governança, de um grupo de líderes e ao mesmo tempo a estruturação de uma Agenda de Desenvolvimento dessa região”, explicou o presidente da Faeap, Iraçu Colares.

LIDER

O Programa LIDER – Liderança para o Desenvolvimento Regional e Territórios Empreendedores – tem como propósito fomentar o desenvolvimento territorial por meio da formação e mobilização de lideranças locais. A iniciativa busca fortalecer a governança regional e impulsionar o crescimento sustentável dos territórios, valorizar as potencialidades econômicas e as oportunidades de negócios locais.

De acordo com o prefeito de Itaubal, Jaison Picanço, a Comunidade do Curicaca, é um evento muito importante para o desenvolvimento da Região Leste do estado do Amapá, especificadamente Itaubal e Cutias, e que fortalece essas duas regiões com o apoio do Sebrae para avanços econômicos, culturais e de transformação para esses dois municípios.

Gestão

A gestora estadual do Projeto LIDER no Amapá, Deuzanira Brito, explica que a iniciativa busca estimular a liderança colaborativa e a visão de futuro para os territórios. “O Sebrae se importa com os territórios do Amapá e com todos os seus potenciais econômicos para ajudar a sociedade, sempre baseado nos pilares do desenvolvimento regional. Nosso objetivo é impactar positivamente os negócios, com inovação e ações alinhadas à sustentabilidade”, destacou Deuzanira Brito.

Para ela, os próximos encontros serão dedicados à consolidação da Agenda de Desenvolvimento Regional, documento que orientará as ações prioritárias para o crescimento da região, destacou é mais um encontro da Estratégia Sebrae Territórios Empreendedores através da Metodologia LIDER, Liderança para o Desenvolvimento Regional.

“Temos provocado, durante esses encontros, o inconformismo dos líderes em relação à situação atual e a vontade de transformá-la. A partir disso, será construída a Agenda de Desenvolvimento Regional, um roteiro com prioridades, setores estratégicos e áreas que precisam ser mais impactadas para que o desenvolvimento aconteça. Após a conclusão, essa agenda será apresentada à sociedade em junho e ao Comitê Orquestrador composto por instituições parceiras do LIDER”, afirmou, Deuzanira Brito.

Encontro

Nesse encontro, os participantes entram na fase de planejamento estratégico do programa. Nos encontros anteriores, os líderes já passaram por capacitações voltadas à coesão e identidade do grupo, quebra de paradigmas e liderança empreendedora. Agora, o foco é análise de indicadores socioeconômicos do território para iniciar o processo de construção da Agenda de Desenvolvimento da região.

Metodologia

O programa é composto por oito encontros e reúne representantes do setor empresarial, público e do terceiro setor. A metodologia do LIDER é aplicada pelos consultores credenciados do Sebrae Nacional, Arnaldo Junior e Thereza Sotero, responsáveis por conduzir as atividades com os líderes da Região Leste do Amapá.

Coordenação

As ações do Projeto LIDER na Região Leste do Amapá, são coordenadas pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae no Amapá (UPPDT), Célia Cardoso, em parceria com a gestora do projeto, Deuzanira Brito. O programa integra uma iniciativa nacional que busca fortalecer a governança territorial e estimular o desenvolvimento sustentável em diversas regiões do Brasil.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Curtir isso: Curtir Carregando...