Covid-19: Confira os grupos que receberão a primeira dose da vacina nesta quarta-feira (09)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza nesta quarta-feira (09) a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 55 anos completos, nascidas de 1º de julho a 31 de dezembro; profissionais da educação; gestantes e puérperas sem comorbidades, de 18 a 24 anos.

Público em geralpessoas de 55 anos completos, nascidas de 1º de julho a 31 de dezembro receberão a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca. O atendimento deste grupo será realizado das 9h às 15h nos pontos de drive-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão e Rodovia do Curiaú. A vacina também estará disponível na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Para receber a primeira dose do imunizante é preciso apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Esta ação também é direcionada para pessoas que estão no período para o recebimento da segunda dose da vacina AstraZeneca.

Profissionais da EducaçãoProfissionais da educação que realizaram o agendamento no site da Prefeitura de Macapá para receber a primeira dose da vacina, deverão se deslocar aos pontos de vacinação na data, local e horário escolhidos. Nesta fase, no período de 09 a 13 de junho, serão vacinados trabalhadores que atuam no Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Ensino Profissionalizante ou Ensino Superior.

O agendamento deve ser realizado por meio do link http://macapavacinada.macapa.ap.gov.br/Vacinacao/Autenticar?returnUrl=%2Fvacinacao, que está disponível no site da Prefeitura de Macapá.

Gestantes e puérperas de 18 a 24 anosGestantes e puérperas sem comorbidades, de 18 a 24 anos, receberão a primeira dose do imunizante Pfízer/Biontech. A ação será realizada das 8h às 13h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Pedro, Congós e Novo Horizonte.

Para receber o imunizante é preciso apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, cartão de acompanhamento de gestante, certidão de nascimento da criança (para puérperas até 45 dias).

Secretaria Municipal de Comunicação Social

