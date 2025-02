Amapá recebe etapa do Circuito Nacional Norte-Nordeste de Wrestling 2025

Competição, que está com inscrições abertas, será dia 15 de março, no Ginásio Avertino Ramos, com participação de 200 atletas de 16 estados do Brasil.

O Amapá será palco de um dos mais importantes eventos de luta olímpica do país, o Circuito Nacional Norte-Nordeste de Wrestling 2025, que será disputado no dia 15 de março, no Ginásio Avertino Ramos, em Macapá. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), conta com incentivo do Governo do Estado e integra a política de fortalecimento do esporte como ferramenta de desenvolvimento social.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 13 de fevereiro, por meio do sistema de gestão esportiva da CBW. Basta acessar o link abaixo:

FAÇA A INSCRIÇÃO AQUI

Evento conta com investimento do Governo do Amapá e vale pontos para o ranking nacional. Foto: Ediany Muniz/Sedel

Para a secretária de Estado do Desporto e Lazer, Cibely Peixoto, a realização do evento no estado é um marco para o crescimento da modalidade e o incentivo aos atletas amapaenses. “O Governo do Amapá tem investido no esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Receber uma competição dessa magnitude fortalece o esporte em geral no estado, o wrestling, e abre portas para nossos atletas no cenário nacional”, destacou.

O presidente da CBW, Flavio Cabral Neves, reforçou a importância do apoio do Governo para a realização do evento e destacou os avanços da modalidade no estado. “A competição no Amapá é muito importante, temos todo o apoio do Governo do Estado, e a Sedel tem sido uma grande parceira. Estamos otimistas de que será um sucesso, trazendo resultados expressivos para nossos atletas”, afirmou.

Competição vai reunir mais de 200 atletas no Ginásio Avertino Ramos, em Macapá. Foto: Ediany Muniz/Sedel

Além da realização do Circuito, o wrestling no Amapá avança com a implantação de um centro de treinamento de alto rendimento, que já está em processo de elaboração do projeto. A iniciativa é viabilizada por meio de uma emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre e reforça o compromisso com o desenvolvimento da modalidade.

Ação solidária

Além da competição, o evento terá um caráter social, incentivando os participantes e o público a contribuírem com 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes.

Circuito Nacional Norte-Nordeste de Wrestling 2025

A competição seguirá as regras da United World Wrestling (UWW) e será válida para o ranking geral e nacional, além de contar pontos para o programa Bolsa Atleta. A expectativa é reunir mais de 200 competidores de diversas categorias, promovendo um espetáculo de técnica e resistência.

A pesagem oficial dos atletas acontece no dia do evento, 15 de março, das 7h às 7h30, e as lutas iniciam às 9h30, seguindo até às 18h, no Ginásio Avertino Ramos. A estrutura contará com dois tapetes oficiais e seguirá todas as normas de segurança.

O Amapá já recebeu uma competição nacional da modalidade, em 2022. Foto: Maksuel Martins/GEA

Wrestling no Amapá

Essa não será a primeira vez que o Amapá recebe um evento nacional da luta olímpica, no Ginásio Avertino Ramos. Em 2022, o estado foi palco da Seletiva Nacional de Wrestling para o Gymnasiade, na França. Na competição, os atletas amapaenses conquistaram 5 medalhas de ouro e o direito de representar o Brasil nos jogos mundiais escolares, na Normandia.

Foto de capa: Ediany Muniz/Sedel

