Produtoras Gandaia, Blackout e Instituto Pensar anunciam a 1ª edição gratuita do Bloco Desnorteados.

No dia 1º de março, a cidade de Macapá vai ferver com a 1ª edição gratuita do Bloco Desnorteados, fruto de uma parceria entre as Produtoras Gandaia Blackout, que juntas somam mais de 25 mil seguidores no instagram, e Instituto Pensar.

O Bloco Desnorteados, protagonizado por jovens empreendedores, que vem ganhando destaque na noite Macapaense, surge com o objetivo de exaltar a cultura nortista e criar um espaço de inclusão para jovens, mulheres, negros e/ou pessoas LGBTQIA+.

A Primeira edição do bloco já vem com uma estrutura incrível, um palco com cenografia de tirar o fôlego, um line up com os melhores DJs do Estado do Amapá, que será anunciado em breve, e uma praça de alimentação com os bares e lanchonetes favoritos dessa juventude.

O Bloquinho acontece a partir das 19h, na Av. Mário Cruz, entre as Ruas São José e Cândido Mendes, bem ao lado do Teatro das Bacabeiras. Além de muita música nortista, o bloco terá uma mistura de estilos musicais e grandes hits do axé para ninguém ficar parado!

Para mais informações acompanhe as redes sociais da Gandaia (@Gandaiax no instagram) e da Produtora Blackout (@Produtorablackout no instagram).

Instagram oficial do bloco: https://www.instagram.com/blocodesnorteados/

