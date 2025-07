Moradores do Residencial Miracema recebem curso de auxiliar administrativo pelo Governo do Amapá

Como mais uma ferramenta de capacitação para os moradores do Residencial Miracema, na Zona Norte de Macapá, o Governo do Amapá promove o curso de auxiliar administrativo nesta terça-feira, 22. As aulas, que atendem cerca de 20 alunos, acontecem de segunda a sexta, das 14h às 17h, na Escola Estadual Carlos Alberto Viana Marques.

A ação tem como finalidade oportunizar e democratizar conhecimentos para aqueles que não têm condições financeiras para obter qualificação profissional. O curso oferta aos participantes 40 horas-aula durante esta última quinzena de julho. A iniciativa é realizada sob coordenação da Secretaria de Estado da Habitação (Sehab), em parceria com a Faculdade Meta.

Local: Residencial Miracema

Data: 22/07/2025 às 14h0

Endereço: Rua Coletora A, Zona Norte de Macapá

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...