Bienal das Amazônias realiza roda de conversa com artistas amapaenses na CUFA Amapá

A Itinerância Bubuia inicia mais uma semana de atividades em Macapá (AP), com um bate-papo sobre trajetória, resistência e possibilidades, conduzido pela artista Paixão, nesta terça-feira (22). A roda de conversa será realizada na CUFA Amapá e abordará as narrativas femininas, sobre a Amazônia amapaense, na companhia de três convidadas: Taynara Souza, Bia Malcher e Bell Brandão, mulheres que se atravessam pela arte e seguem diferentes fluxos e “corres”.

O projeto tem Patrocínio Master de Nubank e Shell, além do apoio do Governo do Estado do Amapá. O Instituto Cultural Vale foi patrocinador máster da primeira edição da Bienal das Amazônias, e apoiador da iniciativa.

Paixão é artista de múltiplas linguagens e ativista trans. Usa sua existência como ponto de partida para pautar o clima, a racialidade e outros marcadores sociais. Paixão enxerga na comunicação e na produção cultural ferramentas de transformação social para o seu e outros territórios.

A artista explica que o objetivo da roda de conversa “Prod, corre & viração” é falar, sob a perspectiva feminina amapaense, sobre os sabores e as dores de serem essas múltiplas existências e o que as fazem “correr” pelas suas vidas e suas maneiras de enxergar o mundo.

A atividade será realizada na companhia de três amigas. Bell Brandão, é cantora e produtora de conteúdo, atualmente está lançando seu novo EP e tem muito a compartilhar sobre esses processos; Bia Malcher é a mente por trás do ateliê de moda Solitude Ateliê e, agora, também é sócia do Refúgio, um novo espaço cultural da cidade; Taynara Souza é estudante em artes visuais e bartender e tem um jeito ímpar de enxergar a vida, a tornando uma produtora nata.

Na oportunidade, elas irão apresentar suas trajetórias e dialogar com o público na CUFA Amapá. “Me sinto muito honrada em poder, ao lado das minhas parceiras de corre, contar um pouco sobre nossos caminhos e trajetórias. Sinto que vamos possibilitar que outras manas possam sentir que são capazes de tudo. Será um papo descontraído, mas muito sério, a partir das nossas perspectivas, perspectivas de garotas da Amazônia que enxergam, aqui neste território, as possibilidades e se criam ou recriam, sempre respeitando o tempo e a forma de ser daqui”, ressalta Paixão.

A Itinerância Bubuia em Macapá (AP) pode ser visitada no Centro de Educação em Artes Visuais Cândido Portinari até o dia 8 de agosto, com entrada gratuita. Acompanhe a programação completa no site: www.bienalamazonias.org.br ou no Instagram: @bienalamazonias

SERVIÇO

Roda de conversa “Prod, corre & viração”, com paixão

Entrada gratuita

Dia: 22 de julho de 2025

Hora: 16h

Local: CUFA Amapá (Central Única das Favelas) – R. São José, 1500 – Central, Macapá (AP)

Fotos: Divulgação

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

