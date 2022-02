Curso de Farmácia seleciona farmacêuticos para atuarem como supervisores de estágio

A Unifap oferecerá ao preceptor uma bolsa no valor bruto de R$ 1.050,00.

O curso de Farmácia, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), está com as inscrições abertas para o Programa de Preceptoria da graduação, que irá selecionar farmacêuticos para atuarem como orientadores das atividades de ensino e de aprendizagem com assistência direta ao aluno nos

Estágios Supervisionados em Farmácia Ambulatorial, Hospitalar e Comunitária. As inscrições encerram na próxima sexta-feira, 18, e podem ser realizadas enviando a documentação listada no edital de seleção para o e-mail [email protected].

A Preceptoria de Graduação será exercida em setores de saúde conveniados como as Prefeituras Municipais de Macapá e Santana e unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Amapá, bem como hospitais, laboratórios de análises clínicas, distribuidoras de medicamentos, farmácias/clínicas de manipulação e drogarias de instituições privadas que possuem convênio de estágio com a Unifap.

Estão sendo ofertadas 6 vagas ao todo, sendo 2 vagas para a disciplina “Estágio em Farmácia

Hospitalar e/ou distribuidoras de medicamentos”, 2 para “Estágio em Farmácia Ambulatorial e/ou

comunitária” e 2 vagas para “Estágio em Laboratório de análises clínicas e/ou manipulação de

medicamentos e/ou nutrição parenteral”. Poderão concorrer à seleção farmacêuticos(as) que possuam diploma de graduação em Farmácia, expedido por escola oficial ou reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e com registro atualizado no Conselho Regional de Farmácia do Amapá (CRF/AP).

A Instituição irá oferecer ao preceptor uma bolsa no valor bruto de R$ 1.050,00. O Resultado do processo seletivo será divulgado no dia 8 de março de 2022 no site do Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde (DCBS), no endereço eletrônico https://www2.unifap.br/dcbs/.

Serviço

Processo Seletivo Simplificado para o Programa Preceptoria do Curso de Farmácia

Inscrições até dia 18 de fevereiro, pelo e-mail [email protected]. 6 vagas. Inscrição gratuita. Edital de seleção no endereço eletrônico https://www2.unifap.br/dcbs/.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...