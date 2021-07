Parceria entre MP-AP e SENAC leva capacitação para jovens do município de Itaubal

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) deram início nesta quinta-feira (15), a mais uma jornada de capacitações gratuitas, previstas no Termo de Cooperação 002/2021, firmado entre as instituições. Nesta etapa, jovens do município de Itaubal, a 100 km da capital Macapá, serão qualificados para inserção no mercado de trabalho.

Em parceria também com a Prefeitura de Itaubal, deram início ao curso de Operador de Computador para 24 alunos, em dois turnos, com carga horária de 196 horas. Será a 20ª turma formada ao longo de 5 anos de cooperação, e a segunda no município. A próxima jornada, será em outubro, no município de Cutias do Araguari.

O Serviço Nacional de Aprendizagem disponibiliza o instrutor e a carreta Senac Móvel de Informática e Gestão, enquanto que cabe à Prefeitura de Itaubal garantir a segurança dos equipamentos contidos na carreta e custeio das despesas com energia elétrica, internet e limpeza do ambiente de curso. Ao MPAP, além do reboque da Unidade Móvel, também compete o custeio da hospedagem do ministrante do curso.

O prefeito de Itaubal, José Serafim, destacou a importância de participar desta parceria que viabiliza a capacitação para o município. “Somos gratos ao MP-AP e Sistema Fecomércio por nos oportunizar esse curso que é de grande valia pra formação dos nossos jovens, não só para o momento, mas para o futuro, para o mercado de trabalho”, pontuou.

A coordenadora de Ensino do Senac, Vanda Costa, reforçou o interesse da instituição em continuar a parceria, por ter apresentado excelentes resultados, com grande interesse e adesão da comunidade e elevado índice de aproveitamento dos cursos realizados.

O assessor técnico José Villas Boas, em nome da procuradora-geral do MP-AP, Ivana Cei, parabenizou os que conseguiram vaga no curso, que é concorrido, e pediu máxima dedicação dos alunos. “Essa é uma excelente oportunidade para avançarem em uma carreira profissional. Estamos fazendo esse esforço coletivo com as instituições parceiras, dando apoio logístico e operacional e promovendo a inclusão qualificada desses jovens no mercado de trabalho”, destacou Villas Boas.

Participaram da aula inaugural: a vereadora Daiane Chagas; a secretária Municipal de Assistência Social, Anésia Moraes; a chefe de gabinete, Rosimeire Prado; e o professor do Senac, Rodrigo Nunes.

Gilvana Santos *Com informações MP Comunitário

