Unifap concede título de Doutor Honoris Causa ao ex-senador João Capiberibe

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) vai homenagear o ex-senador da República João Alberto Rodrigues Capiberibe com a mais alta distinção acadêmica concedida por instituições de ensino superior: o título de Doutor Honoris Causa. A cerimônia está marcada para o dia 24 de julho, às 15h30, no anfiteatro da Universidade, em Macapá (AP).

A honraria é destinada a personalidades que se notabilizaram por relevantes contribuições à sociedade, à cultura, à ciência ou à promoção da dignidade humana. A concessão do título foi aprovada por parecer unânime de comissão especial formada pela professora titular Dra. Helenilza Ferreira Albuquerque Cunha (presidente/Unifap), pelo professor titular Dr. Ricardo Abramovay (USP) e pelo professor Dr. Ricardo Wharendorff Caldas (UnB).

Perfil

João Alberto Rodrigues Capiberibe, foi um típico menino ribeirinho da Amazônia. Nascido no pequeno município de Afuá, no Pará, aos sete anos saiu do coração da Ilha do Marajó e desembarcou em Macapá, no Amapá. Sua trajetória de quase 70 anos de luta é marcada pela sua visão de democracia, igualdade de direitos em busca da melhoria da qualidade de vida do cidadão que vive na floresta. É marcada também por sua incansável sabedoria de valorização econômica em que manter a floresta em pé trará benefícios econômicos para a sociedade.

Sua trajetória como gestor, político, escritor, ambientalista, e uma leitura crítica da realidade possibilitou avanços importantes para o conhecimento da região amazônica. A política ambiental no Amapá, que o tornou legalmente o mais preservado do Brasil, passou a ser conhecida nacionalmente e internacionalmente. Isso fortaleceu as ideias para a academia investir em pesquisas voltadas para o conhecimento das potencialidades do Amapá, principalmente na área ambiental. Proporcionando um trabalho rigoroso com o desenvolvimento de pesquisas e publicações.

Devido a sua trajetória como homem público, a Unifap concede ao cidadão Capiberibe o título de Doutor Honoris Causa em reconhecimento de sua imensa contribuição para a política, para a sociedade e para o futuro do Amapá e do Brasil; estendendo-se à sua contribuição intelectual e ao seu compromisso com uma política transparente, de inovação, de combate à corrupção, justiça social, promoção de políticas públicas inclusivas e valorização da cultura.

