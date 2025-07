Chef Sérgio Jucá aplica Oficina Gastronômica da Culinária Portuguesa

Uma noite especial para empresários e convidados, contará com roda de conversa e menu degustação inspirado nos sabores de Portugal

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá (Fecomércio Amapá), realizam a Oficinas Gastronômicas da Culinária Portuguesa para professores do Serviço Nacional do Comércio (Senac) e para empresários e convidados. As oficinas gastronômicas ocorrem no Restaurante-escola Senac Terraço-Fecomércio, localizado à Avenida Procópio Rola – 261, nos dias 22 e 23, as 19h.

Segundo a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, a culinária portuguesa que é rica e diversificada, com forte influência do mar e da terra, reflete a história e a localização geográfica do país será ministrada por um renomado Chef amapaense Sérgio Jucá, que fará uma apresentação exclusiva, interagindo com a influência da culinária amazônica e a sofisticação e o conhecimento de restaurantes consagrados no país.

“O Chef Sérgio Jucá é um amapaense muito bem-sucedido na gastronomia em terras cariocas, tem formação superior em gastronomia e um MBA em Cozinha Internacional. Sua trajetória de sucesso inclui restaurantes como Fasano (Michelin), Sheraton (Veja Rio), Sal Gastronomia (Henrique Fogaça) e Sardinha Taberna Portuguesa, hoje com quatro unidades premiadas no Rio de Janeiro, onde o chef atua no momento”, destacou a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante.

