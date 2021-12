Joãozinho Gomes, Enrico Di Miceli e Patrícia Bastos anunciam novo trabalho

TIMBRES E TEMPEROS

Timbres e Temperos é o batuque que dá nome ao CD, nome emprestado do disco Timbres Temperos, LP da dupla Luhli e Lucina, lançado em 1986. O empréstimo do referido título foi lavrado no cartório coração, benzido e abençoado por suas proprietárias, e ao trio, entregue com amor.

Esse batuque é uma explícita homenagem às mestras da música popular brasileira Luhli* e Lucina. Essa composição propositalmente traz em sua essência, a seiva da verve luliluciana, os que conhecem a preciosa discografia da dupla, certamente as enxergarão em vários pontos dessa composição, seja em sua linha melódica, seja em imagens em sua letra.

Vale frisar a importância de Luhli e Lucina na história musical de Joãozinho Gomes, Enrico Di Miceli e Patrícia Bastos, que além da grande amizade, o trio as têm como grande referência, uma relação iniciada nos anos 80 que se estende até os dias atuais, e se estenderá até o fim.

