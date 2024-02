Seminário Identidades Culturais dos Povos Amapaenses tem apoio do MP-AP

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) é um dos parceiros na realização do II Seminário Identidades Culturais dos Povos Amapaense organizado pelo coletivo Arte da Pleta e o Grupo Diversidades que acontece na sexta-feira (1/3), no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, no Araxá. O tema escolhido para esta 2ª edição é a “República Cunani”, dentro do desafio proposto pelas entidades para promover debates para uma compreensão mais profunda e contextualizada da história e das identidades dos povos da Amazônia amapaense.

À frente da organização estão os irmãos, Andreia Lopes (Arte da Pleta) e Artur Lopes (Grupo Diversidades), que entraram em contato com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania (CAO-Cidadania), Fábia Nilci, em busca dessa parceria com o MP-AP. O evento também conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estadual de Cultura (Secult); Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura; Mandato do Senador Randolfe Rodrigues; Prefeitura de Calçoene; e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O Seminário tem como desafio propor reflexões sobre as raízes culturais e defesa da identidade dos povos amapaenses partindo das questões: Quem somos? O que é ser amapaense? O que é ser amazônico? Quais nossas identidades culturais amapaenses? A nossa história.

Para os organizadores, o tema deste ano foi escolhido porque pouco é sabido da existência histórica de uma república independente no Estado instalada no Distrito do Cunani, em Calçoene. Eles justificam que uma das questões principais do evento é levantar as narrativas das histórias dos povos amapaenses que ainda estão à margem dos estudos e da grade curricular ofertada na rede pública estadual de educação, sendo assim um silenciamento histórico no que pesem as construções de identidades individuais e coletivas desses povos. acessar essas informações tem sido um desafio.

A programação conta com palestras do historiador, doutor e PHD em Estudos Globais, Romário Basílio; do antropólogo e gerente do Núcleo de Pesquisa Arqueológica do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), Lúcio Costa Leite; e do professor e mestrando em História Social, Gildoval Barbosa, representando o Quilombo Cunani. Haverá debates em plenárias e apresentação cultural do Grupo Zimba.

O evento acontece na sexta-feira, dia 1º de março, no horário das 14h às 18h, no auditório da procuradoria-Geral de Justiça, no Araxá, aberto ao público, mediante inscrições pelo link: https://doity.com.br/ii-seminario-identidades#about

