Black Friday: comércio de Macapá aposta em serviços, preço competitivo e experiência para atrair consumidores

Com a proximidade da Black Friday — prevista para 28 de novembro, última sexta-feira do mês — os comerciantes de Macapá estão intensificando os preparativos para uma das datas mais aguardadas do varejo. A Pesquisa de Expectativa do Comerciante, realizada pelo Instituto Fecomércio/AP, mostra que 70% dos empresários planejam ações específicas para aproveitar o aumento da demanda, com foco em promoções atrativas, mais divulgação e modernização dos canais de venda.

O levantamento ouviu 180 comerciantes de diversos segmentos entre 1º e 9 de outubro e reforça o clima de otimismo do setor para o último trimestre de 2025. “A Black Friday já não é novidade para o consumidor. Ele pesquisa, compara e sabe quando encontra uma oferta realmente vantajosa. Por isso, planejamento e credibilidade são fatores essenciais para o comerciante local competir com grandes plataformas digitais e redes nacionais”, destaca a gerente executiva do Instituto Fecomércio/AP, Beatriz Cardoso.

Tendências do varejo local para a data

Entre as estratégias mais citadas pelos empresários estão:

Promoções antecipadas e descontos progressivos

Fortalecimento da divulgação nas redes sociais e no WhatsApp

Estoque reforçado com foco nos itens de maior giro

Integração entre loja física e atendimento digital

Aprimoramento da experiência em loja — música, vitrine temática e agilidade no atendimento



Para Beatriz Cardoso, o consumidor está mais sensível ao atendimento humanizado e à rapidez na compra. “A experiência conta muito. Se ele encontrar preço competitivo, facilidade para pagar, retirada rápida e bom atendimento, há uma grande chance de optar pelo comércio local”, afirma.

Otimismo com responsabilidade

Apesar da expectativa positiva, os comerciantes também seguem atentos a desafios como o custo elevado das mercadorias e o endividamento do consumidor. O cenário, segundo o Instituto Fecomércio, reforça a importância de ações bem planejadas, comunicação clara sobre descontos e estoques alinhados com a demanda.



“A Black Friday é uma excelente oportunidade, mas precisa ser encarada com seriedade. Entregar o que se promete ao cliente é o que garante retorno para o Natal e fideliza o consumidor para 2026”, conclui Beatriz.

Com investimento em preço justo, estratégias digitais e relacionamento com o cliente, o comércio de Macapá se prepara para uma das Black Fridays mais movimentadas dos últimos anos — e já de olho no Natal como grande responsável pelo fechamento do ano com resultados positivos.

