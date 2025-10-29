Estações, de Daniel Munduruku e Marilda Castanha vence Prêmio Jabuti de melhor livro infantil

Na obra, um dos mais representativos e premiados autores indígenas do Brasil, em parceria com uma das ilustradoras mais renomadas, conduz os leitores a uma viagem pelas fases da vida e estabelece um diálogo entre a passagem do tempo e as estações do ano.

Estações, escrito por Daniel Munduruku e ilustrado por Marilda Castanha, editado pela Moderna, venceu o Prêmio Jabuti 2025 na categoria Livro Infantil. O anúncio foi feito durante a cerimônia de premiação realizada na noite de segunda-feira, 27 de outubro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ).

Na obra, em versos simples e encantadores, o autor, uma das vozes mais importantes da literatura indígena brasileira, revela como somos parte indissociável do ambiente que nos cerca. Daniel Munduruku usa as estações do ano para guiar o jovem leitor em uma alegoria sobre as fases da vida: a infância brinca como a primavera; o verão é intenso e ardente como a juventude; a idade adulta, como o outono, é uma etapa de gestação e metamorfose; e a velhice, como o inverno, ensina o recolhimento necessário para que a sabedoria brote.

Nascido no Pará e pertencente ao povo Munduruku, o escritor soma mais de 60 livros publicados e dois prêmios Jabuti. Nesta obra, suas palavras ganham ainda mais potência com as ilustrações de Marilda Castanha, artista premiada no Brasil e no exterior, cuja arte completa e amplia a experiência poética da narrativa

Em 2024, a Moderna teve duas obras agraciados com o Prêmio Jabuti. “Cabo de Guerra”, de Ilan Brenman e Guilherme Karsten, venceu nas categorias Livro Infantil e Ilustração. Já “Apytama – Floresta de Histórias”, obra que reúne produções literárias de autores indígenas, com organização de Kaká Werá e ilustrações de Digo Cardoso, foi o vencedor como melhor Livro Juvenil.

Com autores indígenas premiados em dois anos consecutivos, a Moderna reforça sua posição de destaque no cenário da literatura infantil brasileira, e destaca suas obras na promoção tanto da valorização da tradição oral e cultural dos povos indígenas quanto da produção de narrativas contemporâneas que abordam, de forma sensível, as emoções e os desafios vivenciados na infância e na juventude.

