Auxílio emergencial: Caixa diminui intervalo de pagamentos; veja como vai ficar

Aécio De Paula

Quem recebe o Auxílio Emergencial na condição de informal e nasceu e dezembro está aprendendo na prática a esperar. É que de acordo com as regras do programa, essas pessoas são as últimas a receberam os valores de uma parcela do projeto. De qualquer forma, essa espera vai diminuir agora.

É que na última semana, a Caixa Econômica Federal decidiu antecipar os pagamentos do Auxílio Emergencial para todos os grupos. Assim, as pessoas que nasceram em dezembro não irão precisar esperar tanto tempo pelo próximo repasse. Pelo menos é isso o que as informações oficiais estão dizendo neste momento.

Nesta segunda-feira (19), a Caixa está realizando a liberação dos saques para as pessoas que nasceram em dezembro. Isso quer dizer portanto que os usuários que nasceram no último mês do ano e que não fazem parte do Bolsa Família podem ir até o banco para tirar o dinheiro em espécie normalmente.

