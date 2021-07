Concurso Amazonas: governo anuncia divisão de vagas para 5 editais

Letícia Teixeira

O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, anunciou as comissões organizadoras e a divisão das vagas de cinco editais de concurso público para a área de segurança (concurso Amazonas).

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19/7), durante a cerimônia de entrega de novos equipamentos para a área de Segurança pública. De acordo com o governador, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Concurso PM AM: 1 mil vagas para aluno soldado e 350 vagas para aluno oficial, com remuneração entre R$2.657,28 e R$7.180,34, respectivamente.

Concurso Bombeiros AM: 400 vagas para aluno soldado e 53 para aluno oficial, com salários de R$ 2.657,28 e R$ 7.180,34, respectivamente.

Concurso PC AM: 62 vagas para delegado, 62 vagas para escrivão, 200 vagas para investigador e 38 vagas para perito, com salários entre R$ 11.281,26 e R$ 20.449,05.

Concurso Detran AM: 150 vagas para nível superior e 60 vagas para nível médio, com salários entre R$ 2.300 e R$ 5.500.

Concurso SSP AM: 140 vagas para assistente operacional e outras dez vagas para técnico de nível superior, com vencimentos de R$ 1.350,19 e R$ 2.764,68.

